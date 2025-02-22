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UBA》菜鳥控衛林恩宇傷癒回歸 健康的政大打爆黎明拿跨季42連勝

2025/02/22 15:29

政大林恩宇。（大專體總提供）政大林恩宇。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕對上首度打上UBA公開男一級8強的黎明學院，政治大學在複賽首戰即展現強大宰制力，12人上陣都有人得分，終場106：68大勝，本季拉出16連勝，跨季42連勝也一併到手。

政大上季完成衛冕後，有7名主力球員畢業，但依舊難以撼動，以宋昕澔、吳志鍇為核心球員，加上外籍生盛岦、波波卡在禁區的威嚇力十足，團隊場均得105.2分、49.6個籃板、23.7次助攻，3項指標數據在預賽階段皆名列前茅，展現強大實力。

兵強馬壯的政大今天還迎來菜鳥控衛林恩宇歸隊，他去年暑假因腳傷缺席至今，今天是他生涯UBA首戰，教練陳子威說：「多一人可以用就是好消息，他練球狀況還不錯，大概恢復8成，今天本來就預計給他打10分鐘，如果團隊配合的化學效應好，4強也多一個可用之兵。」

林恩宇第二節替補登場，靠中距離拿到2分，另進帳2籃板、2助攻，他坦言，在回歸前大家都會問他何時回來，在今天回到球場以前自己也想了很多，但教練跟他說不用預設立場，就是隨時準備好，做好該做的事。

過去在HBL光復高中擔任主控的林恩宇，現在來到政大後有更多會得分的隊友，他也很清楚不用再兼扛得分重任，而是要轉變成組織進攻為主的輔助者，現階段會更專注在助攻隊友，對於能否頂上游艾喆的空缺，他說：「不會想說要超越他，因為不同風格，就是好好學習他的優點，在團隊配合上做得更好。」

吳志鍇拿16分為政大最高，徐得祈拿13分，宋昕澔進帳11分、7助攻、2抄截，UBA生涯百次抄截達陣，王暐嘉也有11分，林子皓、潘立丞拿10分。

至於黎明以簡士凱22分最佳，曾文揚得11分，雖首節還以22：27緊追政大，但第二節被打出30：11攻勢打爆，勝負提前底定。

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