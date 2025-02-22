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經典賽》沙子宸今抗南非 彰化人要用爆米花力挺原因曝光

2025/02/22 15:56

旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，彰化縣政府準備爆米花美食應援，希望電爆南非。（彰化縣政府提供）旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，彰化縣政府準備爆米花美食應援，希望電爆南非。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕WBCQ世界棒球經典賽資格賽台灣昨晚慘敗西班牙，今（22）日對上南非將背水一戰，台灣隊派上先發投手是年僅21歲沙子宸。彰化縣今晚將直播賽事，並準備爆米花與水晶餃來應援，要為彰化藝術高中棒球隊校友沙子宸最強大的後盾！

縣府教育處表示，台灣隊在經典賽資格賽的3場賽事，都會在彰化縣立美術館廣場進行直播，天天都會有美食應援，昨天是爌肉飯，今天晚上換上由芬園鄉竹林社區手做水晶餃500份，以及爆米花500份歡迎民眾來為台灣隊加油打氣，也為彰化所培育的先發投手沙子宸加油。

縣府教育處指出，沙子宸並非科班出身，直到就讀彰化藝術高中才接受正規訓練，隨後就旅美效力美國職棒運動家，21歲的旅美右投，這次更成為台灣隊先發輪值最年輕的球員。由於昨晚才得知沙子宸排定先發，本來要安排彰藝中棒球隊來直播現場應援，但球隊剛好到外地比賽，無法趕回來，只能精神與學長同在。

縣府表示，沙子宸在簽約赴美之前，曾先返回彰藝中母校，感謝母校的栽培，縣長王惠美也稱許他是「彰藝之光」、「彰化之光」，以4年正規訓練球齡成為旅美選手，也創下台灣紀錄。當時沙子宸就對球隊學弟表示，離開高中會發現外面有很多機會等著大家，大家加油。

彰藝中棒球隊除了沙子宸以外，江國豪、陳冠偉、林志綱與郭泰呈都是彰藝中校友，都在職棒球場上發光發熱。

旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，在2年前簽約赴美之前，曾返回彰化藝術高中美校。（資料照）旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，在2年前簽約赴美之前，曾返回彰化藝術高中美校。（資料照）

旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，2年前在赴美之前曾返回彰藝中母校，彰化縣長王惠美讚許是彰化之光。（彰化縣政府提供）旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，2年前在赴美之前曾返回彰藝中母校，彰化縣長王惠美讚許是彰化之光。（彰化縣政府提供）

旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，2年前與父親沙開橋返回彰藝中母校感謝栽培。（資料照）旅美右投沙子宸將擔任台灣隊抗南非的先發投手，2年前與父親沙開橋返回彰藝中母校感謝栽培。（資料照）

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