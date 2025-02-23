台灣隊徐翔聖先發迎戰尼加拉瓜 今日賽事預告與轉播

徐翔聖。（中職提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽將迎來第3日的比賽，台灣力拚明年經典賽會內賽門票，第3戰將對上2勝0敗的尼加拉瓜，台灣先發投手派出效力於日本職棒養樂多燕子的徐翔聖，碰上尼加拉瓜左投梅希亞（Dilmer Mejia）。徐翔聖在2023年日本職棒選秀會獲得養樂多育成選秀第一指名，2024年正式加盟養樂多。熱愛棒球的球迷們務必要為台灣一同加油！

請繼續往下閱讀...

NBA今日則有1場轉播賽事，由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，將交手9連勝的金塊，究竟誰能勝出呢，喜愛NBA的球迷們務必要鎖定轉播！

NBA

09：30 湖人@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

世界棒球經典賽資格賽

12：00 南非@西班牙 緯來體育、愛爾達體育2台、東森新聞台

19：00 尼加拉瓜@台灣 緯來體育、愛爾達體育2台、東森新聞台

UBA

13：00 黎明學院 VS 臺灣藝大 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

15：00 虎尾科大 VS 政治大學 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

17：00 國立體大 VS 健行科大 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

19：00 輔仁大學 VS 臺灣師大 男子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

ISU四大洲花式滑冰錦標賽

10：25 女子長曲 愛爾達體育3台

16：00 優勝者表演 愛爾達體育3台

FIBA 籃球亞洲盃資格賽

17：00 日本VS蒙古 愛爾達體育1台

18：50 中華VS香港 愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法