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經典賽》「國家隊不是練兵的地方」 李政厚一番話讓南韓教頭很感激

2025/02/22 16:45

李政厚。（資料照，法新社）李政厚。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊連三屆在世界棒球經典賽（簡稱WBC）都在預賽止步，2024年世界棒球12強也在預賽出局。目前效力美職舊金山巨人的李政厚日前發聲，認為國家隊不是練兵的地方。南韓隊新任總教練柳志炫近日受訪表示，「身為教練，我很感激。」

李政厚先前受訪提到，「國家隊不是來獲取經驗的地方，而是讓最棒的選手上場，並為我們的國家隊出戰的地方。」李政厚表達強烈參加2026年經典賽的意願，希望能一直為國家隊效力。

李政厚指出，去年12強賽的南韓隊全面換血，「但國家隊的組成不能過度偏向年輕選手。」李政厚認為，球隊需要能穩定軍心的資深球員，也需要充滿鬥志的選手，「從現在開始，我們就應該好好準備。」

《韓聯社》報導，柳志炫在當地時間20日受訪指出，李政厚的發言讓他非常感激，「因為作為代表國家隊的選手，他展現對WBC的積極意願和熱情。」柳志炫提到，去年12強賽有部分資深選手婉拒參賽，但經典賽的狀況不同，不會過度偏重年輕選手。

「不只是李政厚，連柳賢振（現效力韓華鷹）、金廣炫（現效力SSG登陸者）等選手都發表類似的看法，這讓我非常感激。」柳志炫也說，這些代表南韓棒球界的選手釋出這樣的訊息，意味著大家都願意為2026經典賽共同努力，也會對其他選手、甚至整個韓職（KBO）聯盟產生正面影響。

南韓隊曾在2009年經典賽獲得亞軍，但從2013年的經典賽，連三屆經典賽都在首輪止步。南韓隊去年的12強賽預賽敗給台灣、日本，無緣複賽。

李政厚。（資料照，法新社）李政厚。（資料照，法新社）

柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

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