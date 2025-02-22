射箭亞洲盃》可惜！18歲風佑築金牌戰遭大逆轉 收女子反曲弓銀牌

風佑築（右）。（教練林芳瑜提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕18歲小將風佑築今天在射箭亞洲盃泰國曼谷站女子反曲弓金牌賽，錯過4：0領先絕佳機會，最終以4：6遭印度選手瑪哈托（Basanti Mahto）逆轉，和金牌失之交臂，不過仍收下銀牌。

風佑築是國內備受期待的新生代女將，這次狀態調整不俗，在排名賽就以664分，高居參賽選手第2名。她前兩輪都輪空，在20日登場的淘汰賽連勝馬來西亞對手與中國選手，她在8強遇到嚴峻挑戰，也頂住壓力加射拿到10分，最終以6：5力退對手。

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風佑築在4強以6：2打敗日本選手今井希海，生涯首次挺進成人等級賽事金牌戰。風佑築今天金牌賽前兩局表現亮眼，尤其在第二局更是連續3支10分箭，前兩局分別以29：28、30：27拿下，取得4：0絕對優勢。

不過，瑪哈托先在第三局同樣以30分扳回一城，在第四局又以29：28險勝，也將戰線追成4：4，進入決勝第五局，率先發射的風佑築第1箭僅拿8分，再來也無法找回準星，後來兩箭也都是8分，以24：29讓出，以銀牌作收。

男子反曲弓方面，去年亞洲盃南韓水原站奪個人銅牌的劉泰言，銅牌戰決鬥馬來西亞西亞菲克（Muhammad Syafiq），劉泰言前三局比完2：4落後，他有頂住壓力，第四局還連3支10分箭，最終以6：4逆轉勝，搶下銅牌也是生涯第2面亞洲盃獎牌。

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