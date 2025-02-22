NBA》柯瑞並肩詹皇、杜蘭特 生涯700場單場至少20分寫紀錄！

柯瑞。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕職業生涯邁入第16個賽季的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），今天攻下20分，幫助勇士以132：108擊敗國王，柯瑞達成生涯第700場單場至少20分的里程碑。根據《NBC SPORTS》報導，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對柯瑞的表現讚譽有加，直言：「這真的很了不起。」

這項成就不僅讓柯瑞成為NBA歷史上第21位達成此紀錄的球員，同時也是勇士史上首位達成該里程碑的球員。現役球員中僅有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「死神」杜蘭特（Kevin Durant）與「大鬍子」哈登（James Harden）達成此成就。

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值得一提的是，國王代理教練克里斯蒂（Doug Christie）自開賽起就針對柯瑞實施全場壓迫。然而，柯瑞並未勉強出手，而是順應比賽節奏，做出正確選擇。

柯爾對此表示：「我覺得柯瑞上半場表現非常出色，他3投2中，雖然只有3次出手很少見，但他送出六6次助攻、0失誤，完全掌控了比賽節奏。」

有趣的是，當柯爾被問到自己15年NBA生涯中有幾場單場20分的比賽時，科爾帶著自嘲語氣回答：「大概有4場吧。」而事實上，柯爾的生涯記錄是5場。

柯瑞今日上陣30分鐘，砍下20分、1籃板、6助攻、2抄截、4顆三分球的表現，全場投籃命中率53.8%。

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