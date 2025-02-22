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經典賽》看台灣隊慘敗西班牙 讓韓媒提醒南韓隊要警戒一事

2025/02/22 18:25

台灣隊昨晚敗給西班牙。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊昨晚敗給西班牙。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽，台灣隊昨天出師不利，首戰意外以5比12慘敗西班牙隊。韓媒《朝鮮日報》報導，在大聯盟主導的經典賽中，這種爆冷的結果隨時可能發生。

大聯盟主導的經典賽，為了將棒球推廣到世界各地，對國籍認定相對寬鬆，只要追溯祖父母輩為該國國籍血統，球員本身即使國籍不同，還是可以代表該國參賽。

西班牙隊由美職和墨西哥聯盟體系選手組成，多半具中南美洲血統，只有投手巴布亞（Jorge Balboa）出生於西班牙。像是昨天面對台灣隊擔任先發投手的雷法（Elian Leyva），他在2023年經典賽身披古巴隊戰袍，這屆賽事則穿上西班牙隊球衣。

《朝鮮日報》提到，目前效力道奇隊的韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），他的父親是美國人，母親為南韓人，艾德曼雖然沒有南韓國籍，仍可在上屆（2023年）經典賽以南韓代表隊成員的身分出賽，其他國家也適用相同規定。

該媒指出，西班牙隊的驚奇表現，或許會給新任總教練柳志炫領軍的南韓隊帶來警訊。在經典賽這種允許具有血緣關係的選手參賽，隨時都有可能發生這樣的爆冷狀況。

艾德曼（右）曾代表南韓隊參加經典賽。（資料照，美聯社）艾德曼（右）曾代表南韓隊參加經典賽。（資料照，美聯社）

艾德曼。（資料照，美聯社）艾德曼。（資料照，美聯社）

雷法。（資料照，記者陳志曲攝）雷法。（資料照，記者陳志曲攝）

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