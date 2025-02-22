NBA》感動時刻！勇士中鋒父親現場觀戰 波斯特：對我來說意味著一切

波斯特。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕對勇士菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）而言，今以132：108擊敗國王的比賽中有著非凡意義。這場比賽是波斯特進入聯盟以來，他的父親阿爾揚（Arjen）首次從荷蘭遠道而來，到場親眼見證兒子在NBA賽場上的表現。

「我爸今天就在場邊看比賽。」波斯特賽後接受《NBC Sports》的費茲傑羅（Bob Fitzgerald）與阿祖布克（Kelenna Azubuike）訪問時說道。

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波斯特表示，這是父親人生中第一次現場觀看NBA比賽，也是第一次親眼看他打NBA，他補充道：「這對我來說意味著一切。自從我被選秀以來，他一直沒能來看比賽。他是我打籃球的啟蒙。」

「我只想著『哇，他能親眼看到這一刻真是太棒了。』全明星賽後能回到場上並有這樣的表現，感覺真的很棒。」波斯特說道

這場比賽是波斯特生涯第18場NBA出賽，自1月21日被教練團納入輪換陣容以來，他表現穩定，15場比賽中平均上場16分鐘，攻下8.6分、4籃板、1.7助攻、1.8顆三分球的表現，整體投籃命中率49%，三分命中率43.5%，成為勇士板凳席上的重要一員。

波斯特今日上陣13分鐘，攻下9分、5籃板、1抄截、3顆三分球的表現，正負值＋19為全場第3高。

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