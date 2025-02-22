UBA》輔大久違的8強首戰勝利 菜鳥王翊仲扮關鍵人物

輔大王翊仲。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕前一次在8強贏球已經是5年前，讓輔仁大學教練楊哲宜昨晚難以入眠，但今天迎來好結果，兩位新人王翊仲、林哲宇聯手拿23分，加上外籍生凱德爾21分，終場以76：54力退台灣藝大，在UBA公開男一級複賽繳出好的開始。

「好久沒在8強賽第一場比賽贏球了。」楊哲宜賽後苦笑說，「過去幾年8強都打得辛苦，因為球員都很慢熱，但有王翊仲掌控節奏，場上的進攻會比以往穩定。」

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王翊仲今年才大一就獲得重用，他也很感激教練的信任，此外，也有哥哥王翊帆的幫忙，讓他在來到陌生環境較為安心，更了解團隊狀況，可以在場上打得較為自在。

王翊帆過去也是輔大球員，他現在為SBL裕隆球員，去年暑假開始有空就會回母校幫忙，主要是希望協助教練團，對王翊仲並不會偏心或特別指導，他認為王翊仲作為大一菜鳥算是表現不錯，但欠缺經驗，穩定度也待加強，對於誰比較厲害的殘酷提問，他笑說：「翊仲一定比我強的，因為弟弟都比較強。」

王翊仲拿10分、6助攻、5籃板，林哲宇也有13分進帳，兩人都有資格角逐新人王，但王翊仲認為隊友更有機會，他表示，獎項或許會是競逐目標之一，不過幫輔大打進4強才是首要任務。

台灣藝大今天幾乎一路被壓著打，張翌鋒替補11分最佳，喬納森進帳10分，其餘球員進攻表現乏善可陳，8強複賽首戰以敗仗作收。

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