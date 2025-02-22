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經典賽》賽前身體就不舒服 沙子宸抱病猛飆火球！

2025/02/22 23:06

台灣隊先發投手沙子宸。（記者陳志曲攝）台灣隊先發投手沙子宸。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊先發輪值中最年輕的沙子宸，今天繳出2.2局無失分好投，最快球速94.9英里（約152.7公里），最終在3局下拚到雙腿抽筋才退場，精神獲得大巨蛋球迷熱烈掌聲，但其實他在賽前就身體不舒服，賽後因發燒未受訪。

投捕搭檔蔣少宏指出，沙子宸賽前就說有點不舒服，可能緊張到有點脫水，後面才會抽筋，「熱身賽他就有點亢奮，我告訴他如何讓自己冷靜一點，我更沉著去面對每一位打者。」

即便昨天輸球，投捕搭檔不覺得開局沉重，蔣少宏指出，「我們不是被壓著打，是有得分的，大家沒有因此受影響，而是更亢奮，這對我們來說是好事，壓力沒有那麼大。」

首局沙子宸以直球為主，12球中只有2顆是變化球，蔣少宏解釋，「測試打者的能力，再搭配過程中的變化球來引誘打者。過程還不錯，先建立投手的優勢，讓他們覺得都是直球，但其實還有變化球。」

身體不適的沙子宸，今天依舊火球連發，不少直球都破150公里。蔣少宏表示，看他的平均球速這麼快，代表每一球都很用力丟，沒辦法投下去滿可惜的，「我覺得他是很好的投手。」

台灣隊先發投手沙子宸。（記者陳志曲攝）台灣隊先發投手沙子宸。（記者陳志曲攝）

台灣隊先發投手沙子宸。（記者陳志曲攝）台灣隊先發投手沙子宸。（記者陳志曲攝）

台灣隊捕手蔣少宏。（記者陳志曲攝）台灣隊捕手蔣少宏。（記者陳志曲攝）

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