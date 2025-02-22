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亞洲杯桌球賽》7局大戰逆轉中國世青四冠王 林昀儒明將與王楚欽爭奪決賽門票

2025/02/22 21:10

林昀儒逆轉擊敗中國新秀黃友政，首度闖進男單4強。（取自亞乒聯微博）林昀儒逆轉擊敗中國新秀黃友政，首度闖進男單4強。（取自亞乒聯微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今晚在第34屆亞洲杯桌球賽男單8強賽，歷經一場史詩般的7局大戰後，以4:3逆轉19歲的中國新星黃友政，首度闖進4強，也是繼蔣澎龍、莊智淵之後，史上第3位晉級亞洲杯男單4強的台灣選手。

世界排名54的黃友政是中國全力培養的新生代好手，去年他先在中國錦標賽奪下男單冠軍，年底又在世界青少年錦標賽榮登「四冠王」，也是林昀儒在乒超聯賽山東魏橋的隊友。

這次亞洲杯黃友政獲得重用，他也展現接班實力，在分組預賽先後擊退世界排名第四的張本智和及南韓新秀吳晙誠，以3連勝拿下分組第一，16強再以3:1逆轉南韓好手趙大成，首次參賽就闖進8強。

面對後起之秀，世界排名14的林昀儒首局就以11:7給對手一記下馬威，但第2局，小林在10:7聽牌下錯過3個賽末點，11:13遭逆轉。

第3局，林昀儒克服開局0:6落後，10:9率先聽牌，但又被黃友政化解1個局點後，10:12失守。

每局都先拿到局點的林昀儒，第4局在被對手又救下2個局點後，果斷叫出暫停，這回正手反拉得手，11:9扳平戰局。

關鍵第5局，林昀儒又是在10:9聽牌下，連續被對手正手暴沖得逞，10:12讓出，陷入局數2:3落後。

沒有退路的林昀儒第6局展開搏殺，11:8再次扳平戰局，決勝局又克服開局2:4落後，連拿5分以7:4反超，黃友政也沒有放棄，一路追到9平。決勝時刻，小林在雙方相持球大戰時先出現幸運擦邊球，隨後正手搶攻也得手，11:9驚險獲勝，明天將與世界排名第2的王楚欽爭奪決賽門票。

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