定向越野》NGBC協會盃全國排名賽 卓佳賞、梁宇琪稱王封后

金門16歲小將卓佳賞（中）奪冠，老爸卓正弘（右）和亞軍楊晁青共同慶賀。（定向越野協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新年度首站「NGBC協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽」在宜蘭縣大同鄉崙埤村河濱公園進行，雖然天公不作美陰雨綿綿，來自金門的16歲小將卓佳賞未受影響，男子菁英組挾16分44秒第二度全排賽稱王，至於國防大學主將梁宇琪則以19分41秒女子菁英組封后。

競爭最為激烈的菁英男子組出現「師徒對決」，就讀金寧中學的卓佳賞穩健出擊，一掃去年12月泰國清邁亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年與青少年錦標賽失誤陰霾，週六榮膺唯一17分鐘內完賽選手，並以42秒之差打敗曾經指導過他的國手楊晁青，再度勇奪全排冠軍，卓佳賞說：「因為下雨很滑，許多地方都差點跌倒，但如果天氣放晴的話，這裡應該是很好跑的路線。」前年協會盃封王的楊晁青也非常看好卓佳賞潛力，「他目前短距離不管是技術或耐力，在亞洲青年都具競爭力。」

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適逢大同鄉櫻花季，此次選手參賽之餘，也能夠欣賞當地美景，只不過整天下雨增加了比賽難度，我國定向越野協會祕書長陳薇婷說：「這是今年首場賽事，為了讓活動更加多元化，特地跟南港浸信會合作，吸引上百多名教友一同到現場，親身感受定向越野的樂趣。」

國防大學梁宇琪女子菁英組冒雨封后。（定向越野協會提供）

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