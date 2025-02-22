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經典賽》宋晟睿超狂猛打賞！台灣隊擊敗南非隊搶一線生機

2025/02/22 22:15

宋晟睿跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）宋晟睿跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕揮別首戰大比分落敗，台灣隊打起精神面對南非隊，靠著沙子宸先發2.2局、後續投手群接應，加上打線大爆發，宋晟睿場內轟兼猛打賞，終場9:1擊敗南非隊，仍有機會進入25日二三名附加賽，也有機會逆勢搶攻分組第一。

面對南非隊先發投手金恩，台灣隊前2局雖選到3保送，但都錯失得點圈契機，2局王博玄還發生跑壘瑕疵，間接讓攻勢無功而返。

台灣隊先發投手沙子宸投2.2局，3局因傷退場，後續檢查結果為小腿抽筋，無大礙，留下2.2局未被擊出任何安打的優質成績。接替的李東洺4下單局被敲3安，失掉1分。

3局上，靠著張育成長打帶動，吳念庭滾地球和陳文杰安打各帶回1打點。4上，1出局後宋晟睿敲游擊方向內野安打，林佳緯安打、一二壘有人，林子偉保送形成滿壘，陳傑憲打擊時投手暴投送分，陳傑憲再擊出二壘滾地出局送回三壘跑者，台灣隊得到第4分。

6局上，宋晟睿首位上場，就擊出右外野方向深遠飛球，在對方右外野出現判斷瑕疵的狀況下，宋晟睿快馬加鞭回本壘得分，他個人完成單場猛打賞，也是隊史在經典賽第2年輕的猛打賞。

7局上，台灣隊王博玄內野安打，蔣少宏和宋晟睿接連挨觸身球，林子偉和陳傑憲都靠保送擠回分數。8局上，宋晟睿單場第4安出爐，王博玄在本壘出局結束該半局。

9局上，今替補代守三壘上場的李宗賢，個人首打席擊出2分砲，幫助台灣隊再把領先擴大。

宋晟睿跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）宋晟睿跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）

宋晟睿跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）宋晟睿跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）

宋晟睿。（記者陳志曲攝）宋晟睿。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南非。（記者陳志曲攝）台灣隊擊敗南非。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南非。（記者陳志曲攝）台灣隊擊敗南非。（記者陳志曲攝）

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