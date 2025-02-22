網球》謝淑薇杜拜女雙屈居亞軍 又惜敗澳網決戰老冤家

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽雙打決戰，「台灣一姊」謝淑薇／拉脫維亞奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）復仇失利，6：7（5：7）、4：6再度不敵頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），第3種子「台拉聯軍」收下第2座亞軍，兩人合作也暫時畫下句點。

這項WTA千分等級中東大賽在阿拉伯聯合大公國落幕，謝淑薇／奧絲塔朋科今年初打下澳洲公開賽女雙亞軍後，雖然同樣千分大賽的杜哈出師不利，轉戰杜拜兩人找回默契過關斬將，本季第2度攜手勇闖決戰。

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面對左右開弓的湯森／西妮亞可娃，「謝奧配」汲取上月澳網冠軍戰3盤惜敗的教訓，開賽歷經兩度互破纏鬥，首盤錯失4個盤末點後，搶7雖從1：4倒趕4分超前，卻又被實力堅強的老冤家連拿3分先馳得盤。

次盤小薇組合試圖重振旗鼓，但第3、5局接連被破發，形成1：5大幅落後，無路可退第8局她們回破反撲，一口氣倒趕3局，但湯森／西妮亞可娃盤末又回穩滅火，連下4分保發關門，自墨爾本公園以來笑捧本季第2冠。

這也是經驗豐富的小薇，職業生涯第4度問鼎杜拜女雙金盃，可惜功虧一簣，無緣自2019年、2020年二連霸之後，睽違5年再度奪冠。至於奧絲塔朋科接下來北美「陽光雙賽」印地安泉、邁阿密的搭檔，將是澳洲佩雷絲（Ellen Perez）。

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