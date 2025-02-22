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經典賽》李宗賢驚天轟寫歷史 台灣隊「完全局數全壘打」

2025/02/22 23:39

台灣隊李宗賢開轟。（記者陳志曲攝）台灣隊李宗賢開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊李宗賢今天在9局上敲出錦上添花的2分彈，國際賽生涯首度開轟，他也是台灣隊史首位在經典賽9局開轟的打者。

有趣的是，台灣隊史在經典賽只剩下9局沒有開轟，今天李宗賢補上後，從1局到9局都有人開轟，寫下「完全局數全壘打」。

李宗賢昨天先發，今天替補出發，原本角色是幫隊友加油，卻看見很多人拚到抽筋，讓他也帶著氣勢跟對手對決，李宗賢直言，「不可思議可以在國際賽打全壘打，發自內心感動。」

今天恰巧是兒子的生日，李宗賢用全壘打為兒慶生，他說，「出發前有打一通沒有接到，知道我們要來球場沒有時間用手機了，有傳訊息說有空打給我，想跟小孩說個生日快樂。」

★經典賽台灣隊完全局數全壘打

1局：林子偉（2023）
2局：張育成（2023）
3局：張育成（2025）
4局：陳鏞基（2006）、林哲瑄（2017）
5局：彭政閔（2013）、張志豪（2017）
6局：張育成（2023）、陽岱鋼（2013）
7局：吳念庭（2023）
8局：吉力吉撈鞏冠（2023）
9局：李宗賢（2025）

台灣隊李宗賢開轟。（記者陳志曲攝）台灣隊李宗賢開轟。（記者陳志曲攝）

台灣隊李宗賢開轟。（記者陳志曲攝）台灣隊李宗賢開轟。（記者陳志曲攝）

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