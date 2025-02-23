日職》球員工會為上澤直之事件發聲 卻意外慘遭眾多日本球迷批評

上澤直之。（資料照，圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿明星投手上澤直之去年結束1年的旅美生涯後，以4年10億日圓的合約轉戰軟銀鷹引發議論，也讓火腿監督新庄剛志認為入札制度要做修改。日職球員工會先前發出聲明，希望球界相關人士不要再對上澤做出批評，卻慘遭日本球迷們批評。

上澤直之在2023年季後透過入札制度旅美，僅以小聯盟約加入光芒，去年季前被交易至紅襪。上澤直之短暫上到大聯盟2場比賽，整季大多都在小聯盟度過。上澤直之去年季後結束旅美生涯，轉戰軟銀鷹，而不是老東家日本火腿，引發日本球界正反意見不一。

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日本火腿監督新庄剛志在1月份的12球團監督會議中，提出應該要修改入札制度的規定，「透過入札制度前去（美國），1年不順利後回來並加盟軟銀，希望能禁止這樣的情況」。

NPB聯盟與日職球員工會本月20日在沖繩開會後，日職球員工會隨後在社群媒體X上發文說，「關於透過入札制度轉隊後回國的選手，球員工會事務局長森忠仁表示，一部分球團相關人員的發言，引發誹謗中傷的結果。球團方面回答，未來包含媒體應對在內，予以更多考量與應對。」

但日職球員工會這篇發文意外遭到眾多日本球迷們批評，「面對新庄監督提出的問題，不但沒有說要修改制度，反而要求停止批評。」、「新庄監督並沒有說錯，球員工會保護選手是理所當然的，但感覺球迷們的心聲被忽視了。」

這也讓日職球員工會在21日再度發文，「感謝大家提出各種意見，球員們在有限的職業生涯中，都是經過深思熟慮才做出決定，沒有理由要接受可能被視為人格否定的言論。我們將與NPB聯盟方面協商，從有利於球員和整個球界的角度，探討更合適的轉隊制度。」

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