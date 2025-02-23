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「雙林」高上壘率林子偉獲5保送 策略減少追打壞球

2025/02/23 00:15

〔中央社〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊擊退南非，其中前2棒「雙林」林佳緯、林子偉上壘率相當高，林子偉全場獲5次四死球，賽後他表示，這場比賽的策略就是減少追打壞球，盼幫助球隊。

台灣隊首戰對上西班牙，林子偉打擊狀況就很好，敲出2支安打、選到1次保送；第2戰對上南非隊，林子偉從第7棒調到第2棒，除了2局上遭三振外，獲得5次四死球，其中有4次是選到四壞球保送、1次觸身球，鎮守二壘也很穩定。

賽後林子偉表示，最重要的是有幫助到球隊，做好自己的工作就好。雖然獲得很多保送，他也透露：「前面是有幾顆可以掌握、但沒有掌握到，不過情蒐有說對方投手控球比較不好，還是要等好球進來再打。」

林子偉與開路先鋒林佳緯組成高上壘率的1、2棒，林佳緯也有2支安打、選到2次四壞球保送。林子偉指出：「這一場就是減少追打壞球，至少對方投手丟得比較開，對我們來說比較好選。」

雖然前一場比賽沒能贏球，不過林子偉強調：「不要去想輸的那一場，盡全力贏下這一場。」他也說，雖然比賽前面大家還是比較緊繃，但後面分數進來後就有慢慢打開，「盡量享受，壓力都會有，希望不只是自己、整個團隊都能享受。」（編輯：龍柏安）1140223

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