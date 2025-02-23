陳柏毓WBCQ中繼好投 和蔣少宏從玩伴變隊友感覺奇妙

〔中央社〕旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓昨天在世界棒球經典賽資格賽對南非登板，投3局飆4次三振無失分奪中繼成功；他說跟隊友蔣少宏從小一起玩，正式比賽是首次投捕搭配，感覺很奇妙。

23歲投手陳柏毓昨天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對南非比賽從5局接手中繼，投3局被敲出2支安打，送出4次三振、無失分，台灣隊以9比1搶勝，他也奪下中繼成功。

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陳柏毓賽後受訪坦言，前天比賽失利，昨天壓力蠻大的，但陣中的學長們都會一直鼓勵年輕球員，教練團也會適時提醒，上場想法就是能為球隊守住幾局就盡量去守、想辦法降低失分。

對於此次比賽定位，陳柏毓表示，賽前做好隨時登板的準備，因為比賽戰況瞬息萬變。

陳柏毓也提到，這次首度提早開機，還有很多東西在摸索學習，陣中也有很多學長可以問，昨天中繼登板沒有特別想要球速要飆多快，勇於攻擊好球帶，搶到領先球數、把壓力丟到對方身上。

他還說，母隊球團有投球限制，出賽安排都會由代表隊教練團告知，自評昨晚登板表現算不錯，但大家目標一致，就是要拿到經典賽正賽的門票，還沒有達到目標會繼續加油。

陳柏毓與搭配捕手蔣少宏其實很早就認識，他解釋，因為爸爸陳炳男是蔣少宏就讀桃園農工（現今北科附工）時期的總教練，國小就認識蔣少宏。

陳柏毓說道，「小時候他會陪我玩，但正式比賽是首次投捕搭配」，變成隊友很奇妙，蔣少宏會鼓勵他，也會用肢體動作給他安定感。（編輯：陳彥鈞）1140223

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