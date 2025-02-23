體操》蕭佑然奪科特布斯站男子鞍馬金牌 創生涯新猷

蕭佑然奪體操世界盃科特布斯站男子鞍馬金牌。（教練鄭焜杰提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕進入洛杉磯奧運評分週期，台灣男子體操好手蕭佑然今天凌晨於體操世界盃科特布斯站傳捷報，他以14.433分摘男子鞍馬金牌，也是他生涯首面世界盃金牌，更是近年台灣第3位奪金的男子選手。

巴黎奧運落幕後，國際體操總會因應2028年洛杉磯奧運將進入新的評分週期，各國體操選手得重新編排動作。

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無緣巴黎奧運的蕭佑然，近年在國際賽仍有亮眼表現，並在2023年成都世大運收下男子鞍馬銅牌，如今參加於德國科特布斯登場的本季首站世界盃目標就是親身體驗新的評分標準。

蕭佑然在資格賽以難度分5.400、執行分8.800、總分14.200，以第3名晉級決賽。

進入決賽，蕭佑然和教練鄭焜杰決定把難度加高至5.700，率先上場的蕭佑然漂亮完美落地，最後也勝過兩屆亞錦賽金牌、2022年世錦賽銀牌約旦好手阿布蘇德（Ahmad Abu Al-Soud）14.233分，摘下生涯首金。

蕭佑然這面金牌到手後，代表他的新動作在國際賽頗具競爭力，同時也是李智凱、唐嘉鴻後，近年第3位在世界盃等級賽事制霸的男子選手。蕭佑然下一站將瞄準3月世界盃土耳其站，屆時除了繼續熟悉新的評分標準，當然也要再尋求佳績。

蕭佑然奪體操世界盃科特布斯站男子鞍馬金牌。（教練鄭焜杰提供）

蕭佑然奪體操世界盃科特布斯站男子鞍馬金牌。（教練鄭焜杰提供）

蕭佑然奪體操世界盃科特布斯站男子鞍馬金牌。（教練鄭焜杰提供）

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