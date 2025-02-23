網球》最年輕WTA千分冠軍！17歲安德烈耶娃杜拜封后

安德烈耶娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽決戰，安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以7：6 （7：1）、6：1擊敗丹麥對手陶森（Clara Tauson）， 年僅17歲的俄國天才少女首闖WTA千分等級大賽壓軸就奪冠，也締造史上最年輕紀錄。

「我一直夢想著拿獎盃受訪，現在終於實現，但未成年還不能喝香檳慶功。」安德烈耶娃激戰1小時46分鐘，直落二強壓22歲陶森，讓17歲又299天的她，榮膺WTA千分大賽自2009年創立以來最年輕的決賽球員以及冠軍。事實上，自2020年3位躋身該等級決戰的青少女全部勝出，包括2021年羅馬稱霸的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、 2023年辛辛那提掄元的美國高芙（Coco Gauff）。

請繼續往下閱讀...

長江後浪推前浪，安德烈耶娃中東行雙喜臨門，還迎來另個里程碑，週一將首次躋身女單Top10，從原本14上升至第9 ，也是2007年捷克瓦伊迪索娃（Nicole Vaidisova）之後，第一位排名前10的17歲新星，「我認為更上層樓進入前5名會很難，這正是今年底設定的目標，就看能否實現。」

安德烈耶娃在阿拉伯聯合大公國橫掃群芳，擊敗捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）、第2種子史薇泰克、哈薩克第6種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）等大滿貫贏家，不但展現潛力，也使得手中冠軍的含金量十足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法