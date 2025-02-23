晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》最年輕WTA千分冠軍！17歲安德烈耶娃杜拜封后

2025/02/23 07:06

安德烈耶娃。（路透）安德烈耶娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽決戰，安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以7：6 （7：1）、6：1擊敗丹麥對手陶森（Clara Tauson）， 年僅17歲的俄國天才少女首闖WTA千分等級大賽壓軸就奪冠，也締造史上最年輕紀錄。

「我一直夢想著拿獎盃受訪，現在終於實現，但未成年還不能喝香檳慶功。」安德烈耶娃激戰1小時46分鐘，直落二強壓22歲陶森，讓17歲又299天的她，榮膺WTA千分大賽自2009年創立以來最年輕的決賽球員以及冠軍。事實上，自2020年3位躋身該等級決戰的青少女全部勝出，包括2021年羅馬稱霸的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、 2023年辛辛那提掄元的美國高芙（Coco Gauff）。

長江後浪推前浪，安德烈耶娃中東行雙喜臨門，還迎來另個里程碑，週一將首次躋身女單Top10，從原本14上升至第9 ，也是2007年捷克瓦伊迪索娃（Nicole Vaidisova）之後，第一位排名前10的17歲新星，「我認為更上層樓進入前5名會很難，這正是今年底設定的目標，就看能否實現。」

安德烈耶娃在阿拉伯聯合大公國橫掃群芳，擊敗捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）、第2種子史薇泰克、哈薩克第6種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）等大滿貫贏家，不但展現潛力，也使得手中冠軍的含金量十足。　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中