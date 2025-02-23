MLB》最速153公里！三度進牛棚練投飆25球 大谷翔平解禁卡特球

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將重拾二刀流，今天3度進牛棚練投，一共投了25球，同時也首次解禁了卡特球，同時也投出自2023年9月右肘手術之後的最快球速，飆出153公里的火球。

大谷翔平今天3度進牛棚練投，由主力捕手史密斯（Will Smith）接捕，一共投了25球，包括12顆四縫線速球、6顆卡特球和7顆二縫線速球，之後也用固定式投球姿勢練投速球。在練投過程中，大谷翔平有很幾次用力飆速球，數度大喊好球，當他連續投出2顆二縫線速球後，他還用英文詢問：「剛才那球有更好嗎？」

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大谷的牛棚練投吸引了約300球迷觀看，棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）、總管高梅茲（Brandon Gomes）、總教練羅伯斯（Dave Roberts）和山本由伸也都在旁邊看他練投。羅伯斯受訪表示，大谷為復出邁出一大步，速球最快有95英哩（約153公里），今天的四縫線速球、二縫線速球和卡特球都投得非常好。

「投手大谷」預計5月復出，目前計畫不會在春訓熱身賽登板，近期目標是在3月中旬進行Live BP（實戰投打練習）。打擊方面，「打者翔平」持續調整自己的狀態，下週有望首度在本屆春訓亮相。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平牛棚練投吸引約300名球迷關注。（美聯社）

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