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MLB》超棒！鄭宗哲春訓首安就是二壘安打 李灝宇纏鬥12球選保送

2025/02/23 08:03

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲，今天在大聯盟春訓首度登場，並在第2打席把握機會敲出二壘安打；至於老虎體系的李灝宇今天也有上場，選到四壞保送。

海盜今天迎來春訓首戰決金鶯，鄭宗哲於5局下替補上場鎮守二壘，並在7局上迎來首打席，敲出左外野飛球出局。9局下第2打席，鄭宗哲把握機會，將一顆內角速球再度往反方向打，這回球直接飛過左外野手卡麥隆（Daz Cameron）的頭頂，形成深遠二壘安打，隨後靠著隊友滿貫砲回到本壘得分。

老虎今天則是迎戰費城人，李灝宇在5局下上場代打對決老東家，面對生涯在大聯盟出賽82場的庫內爾（Joel Kuhnel），李灝宇在纏鬥12球後選到四壞保送，可惜之後未能靠隊友回本壘得分，而李灝宇也在比賽後段鎮守三壘。

6局下李灝宇第2打席，李灝宇遭到一顆外角80.6英哩橫掃滑球三振。8局下第3打席，李灝宇逮中一顆偏低滑球，擊出中外野方向深遠飛球，可惜遭到接殺，但這球擊球初速高達104.9英哩，飛行距離413英尺。

鄭宗哲目前在春訓出賽1場，2打數1安打；李灝宇出賽1場，2打數0安打，選到1次四壞保送。

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

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