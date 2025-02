MLB》超棒！鄭宗哲春訓首安就是二壘安打 李灝宇纏鬥12球選保送

鄭宗哲。(資料照)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲,今天在大聯盟春訓首度登場,並在第2打席把握機會敲出二壘安打;至於老虎體系的李灝宇今天也有上場,選到四壞保送。

海盜今天迎來春訓首戰決金鶯,鄭宗哲於5局下替補上場鎮守二壘,並在7局上迎來首打席,敲出左外野飛球出局。9局下第2打席,鄭宗哲把握機會,將一顆內角速球再度往反方向打,這回球直接飛過左外野手卡麥隆(Daz Cameron)的頭頂,形成深遠二壘安打,隨後靠著隊友滿貫砲回到本壘得分。

Tsung-Che Cheng with a double in the 9th pic.twitter.com/WpDucRyxSP