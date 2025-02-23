MLB》春訓首戰轟426英呎特大彈！大都會主帥盛讚索托：比賽狀態切換自如

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲明星強打索托（Juan Soto）休賽季以15年7.65億美元加盟大都會，春訓首戰就讓新東家的球迷留下好印象，首打席就敲出超大號全壘打，全場貢獻2分打點，幫助大都會終場以6：2擊敗太空人，熱身賽首戰告捷。

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索托在轉隊首場春訓熱身賽開轟。（美聯社）

索托今天首度披上大都會戰袍出戰，吸引了7394人到場觀戰，創下Clover Park球場春訓首戰史上第2多的觀眾人數，僅次於2015年「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）的復出首戰。

索托擔任先發第2棒守中外野，首局首打席就瞄準太空人26歲左投戈登（Colton Gordon）的90.6英哩速球，將球一棒掃向中左外野大牆之外，這發陽春砲擊球初速達106.2英哩，飛行距離高達426英呎，球迷和教練團看得合不攏嘴，報以熱烈掌聲，索托2局下在滿壘擊出二壘滾地球，送回球隊第3分。索托今天2打數1安打，貢獻2分打點，大都會終場以6：2贏球，從終結者轉戰先發的新同學投霍姆斯（Clay Holmes），先發3局飆3K無失分，順利拿下春訓首場勝投。

索托在轉隊首場春訓熱身賽開轟。（美聯社）

「大家都知道你是誰，但他們得親眼見證，」索托賽後受訪表示，希望自己的到來能為球隊帶來正能量和好的氛圍。索托認為自己常常會在春訓時找不到比賽節奏，過去兩三年來的春訓都以此為重點來做調整，自己在今天第一個打席2壞球後揮空了一顆91英哩，他認為戈登一定會再投一顆一樣的球，這次他沒有再錯過這樣的機會，一棒掃出全壘打，這也是他連續兩年都在熱身賽首戰開轟。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也盛讚索托很快就進入狀況，換了新東家，穿著不一樣的球衣，但他很快就能適應一切，隨時都能進入比賽狀態，這令人難以置信。

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