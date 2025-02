MLB》道奇明星重砲馬恩西3分砲、20歲大物也轟！仍難逃春訓3連敗

馬恩西(右)開轟。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天迎來春訓第3戰對決皇家,此役打線一樣發揮出色,團隊擊出10支安打包含3發全壘打,然而終場還是以10:11輸球,吞下3連敗。

道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)與佛里曼(Freddie Freeman)皆未上陣,但打線依舊火燙,捕手費杜西亞(Hunter Feduccia)猛打賞包含一發3分砲,單場灌5分打點;明星重砲馬恩西(Max Muncy)同樣貢獻一發3分砲。明星強打T.赫南德茲(Teoascar Hernandez)也有2安演出。

Max Muncy ties the game with a 3-run bomb #SpringTraining pic.twitter.com/LcfdyZ9IZa

道奇與皇家此役形成打擊混戰,6局下道奇百大新秀排行第75名的20歲大物外野手霍普(Zyhir Hope)也加入球隊開轟行列,該局結束道奇以10:8領先皇家。

Zyhir Hope brings the opposite-field THUNDER



MLB's No. 75 prospect (@Dodgers) crushes his first home run of Spring Training: pic.twitter.com/T1z1FM2uxt