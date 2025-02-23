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MLB》道奇明星重砲馬恩西3分砲、20歲大物也轟！仍難逃春訓3連敗

2025/02/23 09:10

馬恩西（右）開轟。（美聯社）馬恩西（右）開轟。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天迎來春訓第3戰對決皇家，此役打線一樣發揮出色，團隊擊出10支安打包含3發全壘打，然而終場還是以10：11輸球，吞下3連敗。

道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）皆未上陣，但打線依舊火燙，捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）猛打賞包含一發3分砲，單場灌5分打點；明星重砲馬恩西（Max Muncy）同樣貢獻一發3分砲。明星強打T.赫南德茲（Teoascar Hernandez）也有2安演出。

道奇與皇家此役形成打擊混戰，6局下道奇百大新秀排行第75名的20歲大物外野手霍普（Zyhir Hope）也加入球隊開轟行列，該局結束道奇以10：8領先皇家。

然而道奇投手群還是壓不住皇家攻勢，8局上被追回1分，僅剩1分領先。9局上二、三壘有人，道奇火球男費南德茲（Julian Fernández）的失投變速球被逮中，掃成2分打點三壘安打，道奇遭到逆轉。9局下也反撲無力，春訓熱身賽苦吞3連敗。

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