MLB》洋基大物開轟沒用！53億明星左投羅冬爆炸 條紋軍不敵藍鳥

瓊斯開轟。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽對決藍鳥，先發左投羅冬（Carlos Rodon）表現不佳，儘管農場第二號大物瓊斯（Sprncer Jones）有開轟，球隊也在後段一度追平，但最終牛棚仍砸鍋，終場洋基以4：6不敵藍鳥。

在昨天開箱兩位MVP新同學貝林傑（Cody Bellinger）與高德史密特（Paul Goldschmidt）後，洋基今天先發打線改讓農場潛力股瓊斯、阿里亞斯（Roderick Arias）與隆巴德（George Lombard Jr.）發揮，至於先發投手則是領6年1.62億美元（約5.億新台幣）的明星左投羅冬。

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羅冬。（今日美國）

然而羅冬開局狀況就不穩，1出局後被吉梅涅茲（Andrés Giménez）敲安並盜上二壘，接著被重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出強勁安打，失掉1分。2局下羅冬又被敲安，並在三壘有人之下暴投，又丟掉1分。

3局下羅冬又是開局被敲安在先，儘管連續解決2人，但隨後又被敲安失掉第3分，也結束今天投球任務。合計羅冬先發2.2局，被敲出5支安打，投出1三振1保送，失掉3分都是自責分。而洋基4局下又挨藍鳥馬丁尼茲（Orelvis Martinez）陽春砲，5局打完以0：4落後。

6局上洋基開起攻勢，佩雷拉（Everson Pereira）選到保送後，瓊斯敲出左外野方向2分砲，幫助洋基破蛋。隨後隆巴德也敲安，蒙吉亞（Ismael Munguia）敲出三壘安打帶有1分打點，洋基只剩1分落後。8局上瓦加斯（Alexander Vargas）再補上陽春砲，洋基4：4追平。

Spencer Jones clears the left field wall #SpringTraining pic.twitter.com/czeUp8VbVP — MLB （@MLB） February 22, 2025

然而8局下，洋基三壘手瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）發生失誤，後援投手布魯爾（Colten Brewer）又被敲出二壘安打失分，隨後又發生暴投，單局丟掉2分，再度讓洋基陷入落後。9局上洋基雖然有2支安打，但最終欠缺適時一擊，最終4：6輸球。

瓊斯開轟。（今日美國）

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