晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基大物開轟沒用！53億明星左投羅冬爆炸 條紋軍不敵藍鳥

2025/02/23 08:34

瓊斯開轟。（今日美國）瓊斯開轟。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽對決藍鳥，先發左投羅冬（Carlos Rodon）表現不佳，儘管農場第二號大物瓊斯（Sprncer Jones）有開轟，球隊也在後段一度追平，但最終牛棚仍砸鍋，終場洋基以4：6不敵藍鳥。

在昨天開箱兩位MVP新同學貝林傑（Cody Bellinger）與高德史密特（Paul Goldschmidt）後，洋基今天先發打線改讓農場潛力股瓊斯、阿里亞斯（Roderick Arias）與隆巴德（George Lombard Jr.）發揮，至於先發投手則是領6年1.62億美元（約5.億新台幣）的明星左投羅冬。

羅冬。（今日美國）羅冬。（今日美國）

然而羅冬開局狀況就不穩，1出局後被吉梅涅茲（Andrés Giménez）敲安並盜上二壘，接著被重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出強勁安打，失掉1分。2局下羅冬又被敲安，並在三壘有人之下暴投，又丟掉1分。

3局下羅冬又是開局被敲安在先，儘管連續解決2人，但隨後又被敲安失掉第3分，也結束今天投球任務。合計羅冬先發2.2局，被敲出5支安打，投出1三振1保送，失掉3分都是自責分。而洋基4局下又挨藍鳥馬丁尼茲（Orelvis Martinez）陽春砲，5局打完以0：4落後。

6局上洋基開起攻勢，佩雷拉（Everson Pereira）選到保送後，瓊斯敲出左外野方向2分砲，幫助洋基破蛋。隨後隆巴德也敲安，蒙吉亞（Ismael Munguia）敲出三壘安打帶有1分打點，洋基只剩1分落後。8局上瓦加斯（Alexander Vargas）再補上陽春砲，洋基4：4追平。

然而8局下，洋基三壘手瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）發生失誤，後援投手布魯爾（Colten Brewer）又被敲出二壘安打失分，隨後又發生暴投，單局丟掉2分，再度讓洋基陷入落後。9局上洋基雖然有2支安打，但最終欠缺適時一擊，最終4：6輸球。

瓊斯開轟。（今日美國）瓊斯開轟。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中