MLB》「跨出對的第一步感覺很棒」 勇士塞爾熱身賽首戰6上6下

塞爾今日迎來熱身賽初登板。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士塞揚左投塞爾（Chris Sale）今日迎來熱身賽初登板，先發出賽沒有被擊出安打有個好的開始，也讓他覺得跨出對的第一步是很棒的感覺。

塞爾本場先發主投2局，用球數21球中有14顆好球，送出6上6下沒有三振，最快球速與均速分別為94.7英里（約152.4公里）與93.8英里（約151公里），賽後他坦言對自己熱身賽首戰的狀況相當滿意，「我先發前總是感到很緊張，所以我在休息室會一直走來走去，甚至在局間也會這樣，就像往常一樣。能夠跨出對的第一步是非常棒的感覺。」

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去年對於塞爾來說是收穫滿滿的一年，近年因傷痛困擾而影響出賽與成績的他，在上個賽季繳出18勝3敗的戰績、送出僅39次保送與多達225次三振、防禦率2.38是全聯盟最低，並在季後榮獲生涯首次的塞揚獎。

總教練史尼克（Brian Snitker）憶起去年塞爾的精采表現，他表示，他觀察了塞爾的每顆球，但他沒想到塞爾的球路還是和往常一樣好，「當你回頭看他所有獲得的榮譽，這根本是一份獎項清單，且每一項都當之無愧。他的表現、對待棒球的每件事都令人印象深刻，從旁觀察時會非常有趣。」

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