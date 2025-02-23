MLB》遭前隊友170KM強襲球爆頭！道奇火球男回憶當下：好險沒瞎...

米勒。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇火球男米勒（Bobby Miller）日前春訓熱身賽首戰對陣小熊時登板，卻遭到105.5英哩（約169.8公里）強襲球直接打中頭部傷退。今天米勒受訪自曝現況，回憶當下也感到心有餘悸。

米勒當時在3局上登板，先保送布魯漢（Vidal Brujan）後面對前隊友布許（Michael Busch），於該打席第4顆球遭布許鎖定80.4英哩的曲球，以高達105.5英哩的擊球初速擊出，這球直接打中米勒的頭部，使他應聲倒地，所幸最後仍能靠自己的力量下場。

請繼續往下閱讀...

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，米勒正在接受腦震盪的處理程序，接下來球團將會在接下來幾天持續觀察他的狀況。今天米勒受訪時透露，自己目前還是有些不舒服，但已經好多了。現在的症狀是有點頭痛、嗜睡，也有點疲勞，但每天都在好轉。

回憶當下，米勒直言：「可能是腎上腺素吧，我倒下時也不太清楚怎麼了，當下完全沒感覺。通常球過來時，眼睛會向慢動作一樣看到，但那球完全不是那樣，球速太快，我根本來不及閃或用手套擋，就直接倒了。」

米勒感慨表示：「幸好自己沒有失去視力，也不是打到太陽穴或後腦杓，真的很慶幸，我覺得是上天保佑了我。」米勒也透露，布許和小熊教練團都有聯繫他，讓他非常感激。

「我晚上還是會時常驚醒，我努力不去想自己經歷了什麼。我大概看了那段影片100次了，以前我都不敢看投手被爆頭的影片，但現在自己經歷過後，反而敢看了。現在我只想趕快復原，回到球場訓練。」米勒說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法