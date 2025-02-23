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MLB》太狂！熱身賽首戰左右打都開轟 紅人球星：我們準備好了（影音）

2025/02/23 09:22

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今日迎來熱身賽的首戰，陣中球星克魯茲（Elly De La Cruz）本場2個打席上演左右開弓，還繳出單場雙響砲的超狂表現，除了讓對方教頭印象深刻外，自己也直言已經準備好了。

克魯茲今擔任先發3棒游擊手，首局以左打面對守護者先發投手麥肯齊（Triston McKenzie），相中80.2英里（約129公里）的曲球大棒一揮轟過中右外野大牆，熱身賽第1個打席就轟出距離高達450英尺的超大號全壘打。

4局下克魯茲面對到守護者第2任投手艾倫（Logan Allen）改以右打迎戰，然而克魯茲毫不囉嗦，第1球紅中91.8英里（約147.7公里）的四縫速球積極出棒，又將球轟出中外野上演單場雙響砲，而且在左右開弓的情況下都敲出全壘打，距離來到409英尺，狀況相當火燙。

今天很快就有爆發性的表現，克魯茲在賽後直言自己已經都準備好了，「不管是打左外野還是右外野，開轟的感覺一直都是很棒的。我也總是在休賽季時就認真準備，到了例行賽成績就會自然出來。」

克魯茲的優異表現，也讓今天的對手守護者的總教練瓦格特（Stephen Vogt）直言：「沒有什麼比左右開弓都敲全壘打還更好的方式來開始你的賽季了，這簡直太令人印象深刻！」

克魯茲。（資料照，法新社）克魯茲。（資料照，法新社）

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