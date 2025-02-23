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經典賽》宋晟睿展驚人跑速！15秒場內全壘打登大聯盟官網

2025/02/23 09:22

台灣隊宋晟睿跑出場內全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊宋晟睿跑出場內全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

台灣隊昨日在經典賽資格賽第2戰以9：1擊敗南非，首勝順利開胡，首次先發的宋晟睿表現亮眼，不僅繳出4安猛打賞還跑出場內全壘打，短短15秒內直接繞回本壘，精采表現也登上大聯盟官網，並以「場內全壘打為台灣隊勝利定調」為標題，經典賽官方X（推特）更直呼：「太扯了！」

宋晟睿昨天在6局上擊出右外野飛球，南非隊右外野手飛撲沒接到，球漏到後面，宋晟睿跑四個壘包回本壘得分，寫下罕見的場內全壘打，他賽後受訪表示，「第一顆投手投直球，第二顆曲球，雖然用直球的攻擊節奏揮擊，有把我的重心煞住去做推打，有很好的效果。」

宋晟睿埋伏第9棒，經典賽資格賽首度先發擔任右外野手，全場4支4，外帶一支場內全壘打。宋晟睿賽後也提到，上一次場內全壘打是在高中時期，這是他進職業後初體驗，「謝謝曾總給我機會上場，職業生涯的第一次很開心，跑回本壘覺得滿累的。」

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