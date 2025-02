經典賽》宋晟睿展驚人跑速！15秒場內全壘打登大聯盟官網

台灣隊宋晟睿跑出場內全壘打。(資料照,記者陳志曲攝)

田兆崴 /核稿編輯

台灣隊昨日在經典賽資格賽第2戰以9:1擊敗南非,首勝順利開胡,首次先發的宋晟睿表現亮眼,不僅繳出4安猛打賞還跑出場內全壘打,短短15秒內直接繞回本壘,精采表現也登上大聯盟官網,並以「場內全壘打為台灣隊勝利定調」為標題,經典賽官方X(推特)更直呼:「太扯了!」

宋晟睿昨天在6局上擊出右外野飛球,南非隊右外野手飛撲沒接到,球漏到後面,宋晟睿跑四個壘包回本壘得分,寫下罕見的場內全壘打,他賽後受訪表示,「第一顆投手投直球,第二顆曲球,雖然用直球的攻擊節奏揮擊,有把我的重心煞住去做推打,有很好的效果。」

請繼續往下閱讀...

宋晟睿埋伏第9棒,經典賽資格賽首度先發擔任右外野手,全場4支4,外帶一支場內全壘打。宋晟睿賽後也提到,上一次場內全壘打是在高中時期,這是他進職業後初體驗,「謝謝曾總給我機會上場,職業生涯的第一次很開心,跑回本壘覺得滿累的。」

This shot of Cheng-Jui Sung motoring all way home is absolutely ridiculous #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/1Qq8QfD2NC