MLB》美媒揭李灝宇旅美、被交易心路歷程 教頭看好離大聯盟不遠了

李灝宇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎體系的22歲台灣好手李灝宇，今年獲邀參加大聯盟春訓，距離棒球最高殿堂又更近一步。日前權威美媒《The Athletic》長文專訪李灝宇，探索他初來美國至今的心路歷程。

左頸部有著「Persistence（毅力）」字樣的刺青，李灝宇受訪時坦言，這時時刻刻都提醒著自己過去的付出與未來的目標。當他在2021年夏天加盟費城人，正式展開旅美生涯時，連一句英文都不會說，也花了不少時間適應文化，甚至連基本的握手與日常問候都讓他感到困難。

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2023年夏天，李灝宇終於適應下來時，就被交易到老虎，使得他必須重新來過。「老實說，我也不知道自己是怎麼撐過那段時間的。」李灝宇說道。「我只是每天努力打球，然後大家就開始認識我了。」儘管在日常對話略顯羞澀，但球場上的李灝宇，會在隊友被觸身球後，用兩種語言和對手嗆聲；春訓時練習接滾地球，在每一次撲球與起身傳球後，李灝宇總是會露出微笑，甚至偷偷振臂歡呼。

《The Athletic》提到，李灝宇一直是被低估的新秀，部分老虎內部人士甚至認為他早就該升上大聯盟。去年他的全壘打數從2023年的6轟提升至12轟，雖然長打能力能否轉換上大聯盟有待觀察，但他各項打擊工具都相當紮實，這也是為何老虎邀請他參加春訓的原因。李灝宇也坦言，這對他的小聯盟生涯是一種肯定。

在老虎展開春訓後，李灝宇也吸引更多關注與讚賞。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）就表示，李灝宇是專注度很高的選手，「他會一直練習，直到有人告訴他該停下來。」今年，「聰明而非盲目訓練」成為李灝宇的目標之一，連他都承認，自己在訓練方面就是個瘋子。

《The Athletic》指出，李灝宇新球季有望從3A出發，而某種程度上，他算是老虎未能簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）的最大受益者，因為老虎的三壘人選仍未定，二壘則可能隨著托瑞斯（Gleyber Torres）明年合約到期後出現空缺，李灝宇也許有機會在今年夏天登上大聯盟。「我希望他能看到自己身邊都是大聯盟球員，」辛奇說道。「明白自己已經（離大聯盟）不遠了。」

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