MLB》克服追夢之路上的重重阻礙 林昱珉接力拚大聯盟永不放棄

林昱珉。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕在響尾蛇小聯盟打拚的台灣旅美投手林昱珉，去年克服傷病和低潮後成功蛻變成台灣王牌左投，除了登上小聯盟3A之外，並幫助台灣隊奪下世界棒球12強賽冠軍。林昱珉接受大聯盟官網專訪表示，面對目標永不放棄，期盼能登上大聯盟圓夢。

林昱珉去年4月底被界外強襲球擊中導致臉部多處骨折，並出現腦震盪的症狀，動刀治療後休息約2個月、6月初才回到場上出賽。投手教練葛澤藍尼（Tom Gorzelanny）表示，球如果在偏半英寸，林昱珉的職業生涯很有可能就因此結束，甚至會危及生命。

請繼續往下閱讀...

林昱珉去年表現不佳又遭遇突如其來的傷病，這對他的大聯盟之路無疑是雪上加霜，但林昱珉沒有放棄，他表示，「進入到大聯盟是我最大的目標，作為一個台灣人登上最高殿堂，這意義完全不同，這是巨大的成就，所以我不斷告訴自己：『我不想放棄，要趕快回到投手丘，自己永遠不會放棄！』」

大聯盟官網記者德羅塔（Casey Drottar）詳細記錄林昱珉的追夢之旅，林昱珉在學生時期就多次代表台灣出征國際賽，穀保家商領隊蔡明堂透露，當時看到林昱珉，就知道他未來會有所成就，當他在U15世界盃出賽時，球速最快有86英哩，控球也很好，心理素質也不錯。

「我累了！」林昱珉在高中時曾兩度想要放棄棒球，看到大家放暑假都能待在家裡玩電動或出去玩，但自己卻不能，所以非常羨慕其他人，當時很像要放棄打球。不過蔡明堂將他勸了回來，他說道：「你可能是台灣最好的球員。」林昱珉心想：「上天給了我這麼棒的天賦，我不想就這樣浪費掉。」

林昱珉重新找回對棒球的熱情和專注，並在2021年的U23世界盃繳出亮眼表現，當時原本有考慮旅日，但卻沒有任何一支日職球隊開出合約，但美職響尾蛇卻出手網羅，林昱珉因此踏上旅美之路。

林昱珉在小聯盟證明了自己的天賦，短短兩年就從新人聯盟一路升至2A，並獲得大聯盟春訓邀請，林昱珉此時認為自己距離大聯盟越來越近了，但對自己的高度期望成為壓力，導致他表現起伏大，成績也隨之下滑，林昱珉非常沮喪，他心想「天啊！他們什麼時候升我上大聯盟？為什麼不把我放進40人名單？」自己感到非常失落，已經瀕臨崩潰邊緣。

沒想到此時林昱珉又因強襲球打到下巴受傷動刀，但這次受傷也成為他的棒球人生轉折點，讓他成功轉念擺脫負面能量，復出後曾升上小聯盟3A，距離大聯盟舞台只差一步之遙。

林昱珉在世界棒球12強賽發光發熱，先發2場，8.2局被敲3安、失2分，送出6K，防禦率2.08。林昱珉預賽開幕戰掛帥先發對決南韓，主投4.2局被敲2安，送出1保送與3次三振，失掉2分；林昱珉在冠軍賽對日本投4局僅被敲1安，投出2保送，飆出3次三振，沒有失分，幫助台灣隊成功奪冠。

林昱珉在台灣一夕爆紅，成為家喻戶曉的棒球英雄，但他仍有未完成的目標，就是以台灣球員之姿登上大聯盟，雖然今年開季很有可能會在小聯盟3A出發，但大聯盟已經不再遙不可及。「對我來說，大聯盟是完全不同的層級，我仍然覺得這是一場夢，非常不真實，我從沒想過可以踏上大聯盟投手丘投球。」林昱珉說道。

林昱珉現年只有21歲，未來有望圓夢登上大聯盟，蔡明堂對他很有信心，認為他一定會成功，他會成為一名偉大的投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法