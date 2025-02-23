晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》與尼加拉瓜交手勝少敗多 台灣近30年對戰9場吞7敗

2025/02/23 11:13

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨日擊敗南非，在經典賽資格賽取得1勝敗的成績，暫居分組第三，今天晚間將對上取得2連勝的分組第一尼加拉瓜。台灣隊近30年來對戰尼加拉瓜勝少敗多，僅取得2勝7敗的成績，今晚將會有一場硬仗要打。

台灣隊近20年在國際賽9度與尼加拉瓜交手，取得2勝7敗的對戰成績，上一次對決是2024年的U23世界盃，台灣隊以3：4一分輸球，而尼加拉瓜去年曾經以3：1擊敗地主中國，成功摘下季軍，而台灣僅拿下第8名，寫下隊史最差成績。台灣隊上一次擊敗尼加拉瓜要追溯到2014年的U21世界盃，台灣隊在6強複賽以2：0完封尼加拉瓜，最終也奪下首屆U21世界盃冠軍。

尼加拉瓜在本屆經典賽資格賽連續2場都敲出再見安打，先後擊敗南非和西班牙，氣勢正旺，有機會以分組第一直接取得會內賽門票，明天將派出27歲左投米吉亞（Dilmer Mejia）應戰，台灣隊將推出效力日職養樂多隊的台日混血19歲投手徐翔聖。

台灣隊目前在經典賽資格賽取得1勝1敗，若是今天西班牙不敵南非，台灣隊在晚間對戰尼加拉瓜的比賽中勝出，兩隊同為2勝1敗，比較對戰成績的話，台灣將會直接晉級。若是西班牙擊敗南非，台灣隊不敵尼加拉瓜的話，屆時將比較失分率來決定排名，分組第二和第三名可以在25日爭奪另一張會內賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中