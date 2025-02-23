經典賽》與尼加拉瓜交手勝少敗多 台灣近30年對戰9場吞7敗

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨日擊敗南非，在經典賽資格賽取得1勝敗的成績，暫居分組第三，今天晚間將對上取得2連勝的分組第一尼加拉瓜。台灣隊近30年來對戰尼加拉瓜勝少敗多，僅取得2勝7敗的成績，今晚將會有一場硬仗要打。

台灣隊近20年在國際賽9度與尼加拉瓜交手，取得2勝7敗的對戰成績，上一次對決是2024年的U23世界盃，台灣隊以3：4一分輸球，而尼加拉瓜去年曾經以3：1擊敗地主中國，成功摘下季軍，而台灣僅拿下第8名，寫下隊史最差成績。台灣隊上一次擊敗尼加拉瓜要追溯到2014年的U21世界盃，台灣隊在6強複賽以2：0完封尼加拉瓜，最終也奪下首屆U21世界盃冠軍。

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尼加拉瓜在本屆經典賽資格賽連續2場都敲出再見安打，先後擊敗南非和西班牙，氣勢正旺，有機會以分組第一直接取得會內賽門票，明天將派出27歲左投米吉亞（Dilmer Mejia）應戰，台灣隊將推出效力日職養樂多隊的台日混血19歲投手徐翔聖。

台灣隊目前在經典賽資格賽取得1勝1敗，若是今天西班牙不敵南非，台灣隊在晚間對戰尼加拉瓜的比賽中勝出，兩隊同為2勝1敗，比較對戰成績的話，台灣將會直接晉級。若是西班牙擊敗南非，台灣隊不敵尼加拉瓜的話，屆時將比較失分率來決定排名，分組第二和第三名可以在25日爭奪另一張會內賽門票。

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