MLB》2局飆4K、球速上看150KM！前田健太談首戰「有點緊張」

前田健太今日迎戰費城人先發出賽。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕老虎日籍投手前田健太今日面對費城人先發出賽,2局的投球繳出完美表現,自己在賽後也坦言有點緊張。

前田健太今日先發主投2局,用球數30球中有21顆好球,送出6上6下並飆出多達4次三振,最快球速來到93.7英里(約150.8公里),表現相當優異,談起今天的投球,前田透過翻譯表示,這次的出賽的感覺與平常完全不同,「平常只是覺得就上去投個球,然後看看我熱身賽第1場比賽的狀況而已,我通常會感覺更多的快樂。但這次不一樣,我心裡有些許緊張的感覺,我有段時間沒有這種感覺了,這非常令人興奮。」

今年春訓狀態比起以往還要優異的前田健太,盼在經過去年慘澹的賽季後,能展現能力並爭取一席的先發輪值,他說:「我必須以不同的心態來看待接下來熱身賽,這些賽事看似是要為開幕戰而準備,但對我來說最大的目的,是我必須要爭取一個席位,因此我必須證明給球隊看,讓球隊認同我有成為先發投手的資格,並展現與去年截然不同的成績。」

前田繼續補充道:「老虎在我身上投資了2年,我不能夠在第1年就展現我想要的成績,所以這一年我會為球隊做出貢獻,我會比去年還要來的好。我們上季進到了季後賽,我認為我們今年有機會將冠軍帶回底特律。所以我希望能盡我所能幫助到球隊。」

另外打線部分,台灣好手李灝宇也有替補出賽,2打數沒有安打進帳,選到1次保送也吞下1次三振。

#Tigers starter Kenta Maeda strikes out Max Kepler in the second inning:



92 mph fastball (called strike)

85.1 mph splitter (swinging strike)

84.8 mph splitter (ball)

92.4 mph fastball (foul)

85.9 mph splitter (ball)

86.4 mph splitter (ball)

81 mph sweeper (swinging strike) pic.twitter.com/KGV3HZmwYB