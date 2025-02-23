經典賽》彰化應援今晚提供「芋丸」！拚連勝還有爆米花

彰化縣政府今晚繼續進行世界棒球經典賽資格賽直播，台灣隊出戰尼加拉瓜，應援美食帶有「砰砰炸裂」的爆米花，今晚不缺席，現場限量供應讓球迷邊看球賽邊吃爆米花。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕世界棒球經典賽資格賽台灣隊昨（22日）晚對戰南非拿下首勝，今（23）日晚間將出戰中美洲尼加拉瓜拚連勝；彰化縣政府將在縣立美術館廣場前同步舉辦直播！昨晚應援美食爆米花和水晶餃，今晚變換菜色，水晶餃改成芋丸，不過，意寓「安打連連」的爆米花繼續上菜，邀請大家一起到現場為台灣隊加油。

芋丸是彰化在地美食，老一輩流傳，象徵「圓滿」和「穩紮穩打」，應援美食端上有吉祥意涵的芋丸，就是希望台灣隊選手能夠穩定發揮，不受壓力影響，每一球都能好好掌握，穩穩拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

而爆米花則象徵「砰砰炸裂」，希望球員的揮棒能夠像爆米花一樣又快又有爆發力，打出一支支安打甚至全壘打！縣府透過這些有趣的應援美食，讓大家看比賽時更有氣氛，也幫台灣隊加滿士氣，全力衝向連勝！

世界棒球經典賽資格賽，台灣隊昨晚出戰南非拿下首勝，彰化縣政府在美術館廣場前同步舉辦賽事直播，請來啦啦隊助陣，現場氣氛強強滾。（圖縣府提供）

世界棒球經典賽資格賽台灣隊今晚出戰中美洲尼加拉瓜，彰化縣政府將在縣立美術館廣場前同步舉辦直播，準備芋丸和爆米花應援美食，讓球迷吃出在地，台灣英雄拿下連勝。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法