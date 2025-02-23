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MLB》1支高飛犧牲打得3分？洛磯超離譜「煮粥」大聯盟官網也傻眼

2025/02/23 11:42

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天在春訓熱身賽以9：3擊敗響尾蛇，然而比賽中發生一次超級離譜的失誤，讓響尾蛇僅用1支高飛犧牲打就換回3分，讓不少美國球迷大肆批評。

5局上響尾蛇馬提（Ketel Marte）在1出局滿壘時，敲出中外野方向飛球出局，此時三壘上跑者輕鬆回本壘得分不成問題，此時二壘跑者也正加入繞過三壘試圖回本壘，然而洛磯游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）在接到外野回傳球後，在轉傳本壘時發生要命暴傳，最終壘上3人皆安全回壘。

洛磯這個離譜失誤，讓響尾蛇單局直接進帳3分追平比數。大聯盟官方X帳號也發布這段影片，並直呼：「你們有看過一支高飛犧牲打換3分回來嗎？現在你們看過了！」許多球迷紛紛在留言區表示：「只有洛磯才會這樣」、「洛磯季中模式開啟」、「洛磯又要分區墊底了」

洛磯上季僅拿下61勝101敗，不只在國聯西區墊底，在全大聯盟30支球隊更是敬陪末座。洛磯上次打進季後賽，已經是2018年。

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