中職》味全龍公布遠征日本28人名單 世界冠軍4國手入列

味全龍公布遠征日本28人名單。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍將迎來隊史首次海外交流賽，球隊於2月23日前往日本沖繩名護市營棒球場，並將於2月24日台灣時間12點與日職北海道日本火腿鬥士隊進行交流戰。本次比賽不僅是味全龍首次海外征戰，更是春訓階段的重要實戰測試，期盼透過與日職強隊的對抗，提升球員競技狀態，為新球季做好萬全準備。

此次前往日本的陣容以一軍球員為主，共28名球員，包含投手12位、內野手8位、外野手5位、捕手3位，展現球隊對比賽的重視。其中，李凱威、張政禹、吉力吉撈鞏冠、朱育賢是世界12強冠軍國手。

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味全龍隊領隊丁仲緯表示：「這次交流賽對味全龍來說具有特殊意義，除了是我們首次海外比賽，也希望透過與日本火腿鬥士的高強度對戰，讓球員累積寶貴經驗。我們也特別感謝日本火腿鬥士隊提供這次寶貴的交流機會。」

《味全龍日本交流賽名單》

投手（12位）

陳禹勳、王維中、郭郁政、吳俊杰、趙璟榮、林逸達、張景淯、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、吳君奕、王定穎

捕手（3位）

吉力吉撈・鞏冠、林辰勳、劉時豪

內野手（8位）

郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、拿莫・伊漾、吳東融

外野手（5位）

郭天信、林孝程、朱育賢、王順和、張祐銘

味全龍公布遠征日本28人名單。（味全龍提供）

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