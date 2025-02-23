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經典賽》10年前曾在西班牙打球 兄弟打教丹尼爾「球迷視角」關注前隊友

2025/02/23 11:40

兄弟一軍打擊教練丹尼爾。（記者李惠洲攝）兄弟一軍打擊教練丹尼爾。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨西班牙和尼加拉瓜之戰，轉播拍到中信兄弟兩位外籍打擊教練丹尼爾和莎菈進場看球。32歲的丹尼爾是智利裔美籍，10年前他還是選手時，曾加入西班牙聯賽CB Barcelona，如今進場以觀眾視角關心前隊友們。

細數幾位前隊友，丹尼爾先是透露，自己曾和現任西班牙隊總教練普拉達（Nelson Prada）共事過，而西班牙隊唯一本土的37歲資深投手巴布亞（Jorge Balboa），也是丹尼爾的前隊友。

丹尼爾補充說：「首戰中繼登板的拉索（Ramón Rosso），也是我的前隊友，他17歲時我還教過他英文。我也知道雷法（Elian Leyva）這位選手，雖然沒和他同隊，但知道他是古巴出身、現居西班牙。」

丹尼爾說，西班牙許多棒球員出身國外，但當中也有不少人在當地聯賽打球，雖然大家來自世界各地，但確實也有許多好手。

至於昨以觀眾身分進場，丹尼爾笑說，自己很久沒有純粹當觀眾看球，他也說：「10年沒見到他們了，而我因為中信兄弟而在台灣。很久沒看到對方，而我們現在又在同一個國家，必須來和老朋友們打招呼。」

丹尼爾不忘向台灣隊喊話，用中文喊出加油：「我相信台灣會晉級的，我知道台灣有很多好選手，我支持你們，加油！」

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