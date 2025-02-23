經典賽》台灣晉級「非」贏不可！ 南非擺最強陣力抗西班牙

南非隊吞。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽今天中午12點在大巨蛋由南非對西班牙，南非昨晚以1：9不敵地主台灣隊，今天面臨「晚接午」賽程考驗，只要南非擊敗西班牙，晚場台灣扳倒尼加拉瓜，台、尼戰績同為2勝1敗，比較對戰成績，台灣隊取得A組第一，直接拿到明年經典賽會內賽門票，初步條件是南非必須打敗西班牙，稍早雙方打線出爐，南非主力打者全上，擺出最強陣容應戰，推出戴索先發，強碰西班牙基連。
南非雖非棒球強國，但絕非弱者，首戰與尼加拉瓜鏖戰10局才以1分差落敗，西班牙首戰以12：5擊敗台灣隊，只是昨與尼加拉瓜打到延長賽第10局被敲出再見安打落敗，無緣提前晉級會內賽，尼加拉瓜連兩場都與對手激戰10局以再見安終結比賽，比分都是2：1。
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★南非先發打線
棒次 球員 守備位置
1 恩戈佩Tlou Ngoepe 二壘手
2 泰勒˙史密斯 Tyler Smith 游擊手
3 布蘭登˙史密斯Brandon Smith 一壘手
4 強納森˙菲利普斯Jonathan Phillips 指定打擊
5 安東尼˙菲利普斯Anthony Phillips 三壘手
6 布利昂Brandon Bouillon 右外野手
7 米爾恩Tyrone Milne 捕手
8 溫策爾Joshua Wentzel 左外野手
9 卡爾斯Jason Carelse 中外野手
先發投手 戴索 Vince Deyzel
★西班牙先發打線
棒次 球員 守備位置
1 安古羅 Andres Angulo 右外野手
2 貝爾崔 Engel Beltre 中外野手
3 恩卡納西昂 Wander Encarnacion 三壘手
4 烏茲塔利茲 Jesus Ustariz 一壘手
5 艾斯特拉達 Rusber Estrada 指定打擊
6 瓦列里歐 Edison Valerio 游擊手
7 柯曼列茲 Carlos Colmenarez 二壘手
8 利諾 Gabriel Lino 捕手
9 賀南德茲 Frank Hernandez 左外野手
先發投手 基連 Pablo Guillen