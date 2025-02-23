NBA》領先17分被超前不怕！籃網克雷斯頓關鍵補籃絕殺七六人

克雷斯頓。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客七六人主場的籃網，雖曾一度有多達17分領先，仍被對手超前，但在最後靠著中鋒克雷斯頓（Nic Claxton）的關鍵補籃形成絕殺，以105：103在客場收下勝利，拿下近9場的第7勝。

上半場七六人的得分核心圍繞馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid），不過籃網也在C.強森（Cameron Johnson）與威廉斯（Ziaire Williams）的領銜下，10人出賽9人有得分紀錄，甚至在第2節一度領先多達17分，幫助球隊率先取得優勢。

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易籃後，七六人在末節吹起反攻號角，葛林姆斯（Quentin Grimes）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、喬治（Paul George）與馬克西通力合作，一度連續攻下9分超前比數。

比賽時間剩下23秒時，馬克西的三分球讓比數來到103：103，而籃網K.強森（Keon Johnson）在剩下2秒時在外線出手打鐵未進，此時克雷斯頓關鍵的補籃，成功在時間到點前將球送進籃框完成絕殺，讓七六人在主場飲恨吞敗。

C.強森攻下籃網最高23分，克雷斯頓與替補上場的瓦特福（Trendon Watford）皆拿下16分；七六人部分，馬克西砍全場最高31分，葛林姆斯挹注16分，喬治15分入袋，恩比德與烏布瑞則都有14分進帳。

NIC CLAXTON PUTBACK FOR THE DUB!!! pic.twitter.com/I2lfA4jhYK — Brooklyn Nets （@BrooklynNets） February 23, 2025

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