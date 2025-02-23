NBA》大復活！東契奇飆32分繳轉戰湖人最佳表現 率隊宰金塊

東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天大復活飆出32分，締造轉戰湖人後的最佳表現，率隊以123：100痛宰金塊。

東契奇在被交易到湖人後，持續在尋找感覺當中，他在前3戰平均貢獻14.7分、6.7籃板、5.3助攻。不過，今天作客金塊，他在首節火力全開，單節包辦16分，上半場拿下19分，幫助湖人在上半場打完取得63：54領先。

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易籃後，雙方有來有往，該第3節尾聲，魏斯布魯克（Russell Westbrook ）打得強勢，助金塊持續緊追，而約基奇（Nikola Jokic）已經完成大三元，但湖人仍帶著9分領先進入決勝節。

今天已經拿下21分、狀況不錯的八村壘在末節拉傷背部退場休息，但也不影響湖人狀況，持續擴大領先，最終以超過20分差拿下勝利。

湖人今天4人得分上雙，東契奇繳出32分、10籃板、7助攻、4抄截的全能表現，詹姆斯（LeBron James）貢獻25分，里維斯（Austin Reaves）攻下23分、7助攻。金塊方面，A.戈登（Aaron Gordon）拿下全隊最高24分，約基奇12分、13籃板、10助攻大三元。

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