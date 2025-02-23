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MLB》「左右開投」首輪新秀練投畫面曝！右投飆158KM左投150KM

2025/02/23 13:06

塞英傑。（資料照）塞英傑。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕水手在2024年選秀會首輪第15順位上選進來自密西西比州立大學的21歲古拉索籍的「左右開投」投手塞英傑（Jurrangelo Cijntje），近日他在春訓進行Live At-Bats訓練的畫面曝光。

塞英傑最廣為人知的就是他兩隻手都可以投球，天生是左撇子的他在6歲就開始學習用右手投球，原因是他想效法模仿自己曾在荷蘭打職棒的父親。

近日塞英傑也在Instagram上發布自己投球訓練的限時動態，右投球速最快來到98英哩（約158公里），左投則來到93英哩（約150公里）。

大聯盟官網球探報告指出，塞英傑右投能力更強，其模板較像洋基明星右投史卓曼（Marcus Stroman）的先發投手，其直球均速在94-96英哩之間，最快可飆到98英哩（約158公里）；左投，塞英傑的出手角度較低，速球均速大約在90英哩（約145公里）初頭。

球探報告給塞英傑的各項評分，右投速球評分為60，滑球為55，變速球為50，控球45，整體評分50；左投則較接近牛棚投手，速球評分50，滑球55，控球45，整體評分40（球探報告評分採取20-80制，平均為50）。

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