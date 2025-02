MLB》「左右開投」首輪新秀練投畫面曝！右投飆158KM左投150KM

塞英傑。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕水手在2024年選秀會首輪第15順位上選進來自密西西比州立大學的21歲古拉索籍的「左右開投」投手塞英傑(Jurrangelo Cijntje),近日他在春訓進行Live At-Bats訓練的畫面曝光。

塞英傑最廣為人知的就是他兩隻手都可以投球,天生是左撇子的他在6歲就開始學習用右手投球,原因是他想效法模仿自己曾在荷蘭打職棒的父親。

近日塞英傑也在Instagram上發布自己投球訓練的限時動態,右投球速最快來到98英哩(約158公里),左投則來到93英哩(約150公里)。

Here’s 1.5 min of live AB’s from Mariners switch-pitcher Jurrangelo Cijntje.



Up to 98mph from the right side, up to 93mph from the left side. Guy is electric.



Video from Jurrangelo’s IG today. pic.twitter.com/ACOTN5HHXs