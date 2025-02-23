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經典賽》尼加拉瓜昨突換的左投 近兩大賽表現皆優

2025/02/23 13:06

梅希亞。（資料照，今日美國）梅希亞。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨打下2連勝的尼加拉瓜，晚間公布先發投手時推派左投梅希亞（Dilmer Mejia）先發出戰台灣，跟總教練古伊多下午透露的古提耶雷茲（Osman Gutierrez）是不同人選。梅希亞近期效力尼加拉瓜冬盟，年初首屆拉美大賽，他也是尼加拉瓜代表隊成員。

梅希亞是尼加拉瓜籍，今年27歲，職業生涯早期在勇士、白襪小聯盟體系待過，但沒上過大聯盟。2023年，梅希亞轉戰義大利聯盟，他在該聯盟13場先發、防禦率僅1.64。

去年底到今年初，梅希亞在尼加拉瓜冬季聯盟和拉美大賽，都有出色發揮。他在尼國冬盟效力里昂獅子隊（Leones de León），7場出賽有3場先發，23.1局、15三振、5保送，防禦率3.47。

1月底在尼加拉瓜舉行的首屆拉美大賽，邀請哥倫比亞、古巴、巴拿馬、庫拉索和阿根廷等國組隊，這幾支隊伍多以當地聯賽冠軍隊當代表參與，尼加拉瓜則是以國家隊形式組軍，外加當地聯賽優秀好手加入。

由於賽程屬短期比賽，梅希亞在該盃賽只有一場出賽紀錄，他先發出戰哥倫比亞代表的巴蘭基亞鱷魚隊（Caimanes de Barranquilla），投4.1局被擊出6安打，失2分（1責失），該役尼加拉瓜7:2贏球。

今晚也是台灣隊本屆首度遇上先發左投，而台灣隊則派出徐翔聖先發，力拚2連勝。

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