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經典賽》19歲徐翔聖的挑戰！尼加拉瓜打線不容小覷

2025/02/23 13:31

徐翔聖。（資料照，記者陳志曲攝）徐翔聖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊今天推出19歲旅日好手徐翔聖，先發出戰尼加拉瓜隊。昨晚受訪，徐翔聖透露自己是賽後才得知先發任務。

徐翔聖今晚要面對的尼加拉瓜打線，雖然經典賽資格賽前兩戰發揮不多，但不容小覷，前段棒次的芒提斯（Juan Montes）、雷頓（Steven Leyton ）和美籍的道森（Chase Dawson），在年初首屆拉美大賽都有出色發揮，赴日移訓時也有不錯成績。

1月底在尼加拉瓜舉行的首屆拉美大賽，哥倫比亞、古巴、巴拿馬、庫拉索和阿根廷等國組隊，他們以當地聯賽冠軍隊為代表，尼加拉瓜則是以國家隊形式組軍，外加當地聯賽優秀好手組軍。

尼加拉瓜在冠軍戰1:3不敵巴拿馬代表，但打者群交出漂亮成績單。芒提斯、雷頓和道森都交出3成以上打擊率，中心打者特盧希卓（Emanuel Trujillo）以4成29打擊率、攻擊指數1.690等出色成績，拿下該盃賽大會MVP。

資格賽前2戰，特盧希卓還未發揮太多火力，道森在中外野美技不少，但打擊也還未有太多發揮，倒是芒提斯和雷頓，各自交出3成75打擊率，兩人今若又組成前2棒，徐翔聖在內的投手群有必要當心。

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