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經典賽》西班牙9：1淘汰南非 台灣隊落入「決定命運的一戰」

2025/02/23 14:29

西班牙艾斯特拉達（右）、烏茲塔利茲（左）先後開轟。（記者林正堃攝）西班牙艾斯特拉達（右）、烏茲塔利茲（左）先後開轟。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽今天午場西班牙全場敲出13支安打，包含兩發全壘打，最終就以9：1擊敗南非，A組賽事南非3戰全敗遭淘汰，西班牙戰績2勝1敗，如果今天晚上尼加拉瓜贏台灣，就能以3戰全勝之姿拿到明年會內賽門票，後天第2、3名附加賽，台灣隊有可能再度遭遇西班牙；台灣隊首戰以5：12慘遭西班牙痛宰。

此役2局下西班牙進攻，瓦列里歐（Edison Valerio）敲安，柯曼列茲（Carlos Colmenarez）選到保送，利諾（Gabriel Lino）掃出二壘安打先馳得點，柯曼列茲直闖本壘遭回傳球觸殺出局，賀南德茲（Frank Hernandez）敲安再添1分，西班牙取得2：0領先。

3局下艾斯特拉達（Rusber Estrada）轟出2分砲，前3局結束西班牙4：0領先，5局下烏茲塔利茲（Jesus Ustariz）轟陽春砲擴大領先優勢，6局上南非追回1分，大巨蛋球迷歡聲雷動，台灣球迷都非常清楚，只要南非贏球，晚場台灣隊再打敗尼加拉瓜，台灣就能以分組第一之姿拿下明年會內賽門票。

只是南非後續攻勢乏力，又在8局下掉4分，最終就以8分之差落敗遭淘汰，台灣隊後天確定要打一戰決定命運的附加賽，對手為西班牙或尼加拉瓜，視今晚台尼戰結果而定。

西班牙先發投手基連。（記者林正堃攝）西班牙先發投手基連。（記者林正堃攝）

南非6局破蛋。（記者林正堃攝）南非6局破蛋。（記者林正堃攝）

南非球迷熱情加油。（記者林正堃攝）南非球迷熱情加油。（記者林正堃攝）

西班牙擊敗南非。（記者林正堃攝）西班牙擊敗南非。（記者林正堃攝）

西班牙擊敗南非。（記者林正堃攝）西班牙擊敗南非。（記者林正堃攝）

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