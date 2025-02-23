經典賽》命運掌握在別人手中 附加賽西班牙有可能強碰台灣

西班牙教練普拉達。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽今天午場西班牙以9：1擊敗南非，南非3戰全敗遭淘汰，西班牙2勝1敗，尼加拉瓜2勝0敗，台灣隊1勝1敗，今晚尼加拉瓜只要擊敗台灣隊，就能以A組第一之姿，率先拿到明年經典賽會內賽門票。

今晚台灣隊若擊敗尼加拉瓜，台、尼、西戰績同為2勝1敗，比較3隊對戰失分率，由於台灣隊首戰西班牙狂失12分，西班牙對台、尼共失7分，尼加拉瓜昨對西班牙只失1分，無論今晚戰果如何，台灣隊都不可能排名第一，換句話說，台灣隊確定要打後天（25日）第2、3名附加賽，決定另一張會內賽門票。

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如果今晚比賽尼加拉瓜大量失分落敗，西班牙就能以較低的對戰失分率取得會內賽門票，附加賽上演台灣對尼加拉瓜之戰，尼加拉瓜若壓低失分，即使輸球也能以較低失分率排名第1拿到會內賽門票。

對於接下來戰況，西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）今天賽後表示，他知道比賽條件，也知道尼加拉瓜要失多少分，西班牙才能晉級，今天晚上會在飯店看比賽，「當然，如果以第一名的身分晉級當然是最好的，這是我們最希望得到的結果，如果沒有辦法的話，會盡全力打好附加賽。」

西班牙首戰以12：5擊敗台灣隊，後天附加賽有可能再度遭遇台灣隊，普拉達說，「一直以來我們都非常尊敬台灣隊，帶著很謙虛的心態來這裡比賽，我們知道台灣隊是12強世界冠軍球隊，第一場比賽我們有好表現，如果兩隊再度遭遇，我們會盡全力打出一場非常精采的比賽。」

西班牙教練普拉達。（記者林正堃攝）

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