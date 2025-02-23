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亞洲杯桌球賽》激戰6局不敵前世界球王王楚欽 林昀儒今晚和林詩棟爭奪銅牌

2025/02/23 15:33

林昀儒在男單4強賽不敵中國名將王楚欽，只能爭奪銅牌。（取自亞乒聯微博）林昀儒在男單4強賽不敵中國名將王楚欽，只能爭奪銅牌。（取自亞乒聯微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今天在第34屆亞洲杯桌球賽男單4強賽，激戰1個小時後以2:4敗給世界排名第2的中國名將王楚欽，稍晚將和世界球王林詩棟爭奪銅牌。林詩棟在另一場男單準決賽以3:4遭隊友梁靖崑逆轉。

世界排名14的林昀儒和王楚欽生涯對戰雖以3勝7負居劣勢，不過最近兩次交手各拿1勝，小林在2023年法蘭克福冠軍賽4強戰以4:2逆轉；去年亞錦標賽男團決賽，則在局數2:0絕對領先下連失3局被王楚欽後來居上。

首局，林昀儒克服開局0:4落後，在5:9逆境下連拿6分，包括一記幸運的擦網球相助，11:9後來居上。

第2局，林昀儒在8:6領先下被王楚欽連續反手擰拉、正手搶攻打出一波5:1反擊，9:11讓出。

第3局是雙方士氣消長的分水嶺，兩人一路糾纏至5平，王楚欽在一顆精彩的相持球大戰勝出後，完全把局面打開，以11:6再下一城。

林昀儒第4局在開局1:4落後下叫出暫停，仍無法止血，很快地以3:11淪陷，陷入局數1:3落後。不過小林沒有放棄，第5局克服開局1:3落後，11:8追回1局。

第6局，王楚欽展開反撲，林昀儒開局就連丟5分，儘管一度追到4:7，仍無法挽回頹勢，最終5:11落敗。

林昀儒晚間6點45分銅牌戰將對上林詩棟，過去雙方六度交手，小林勝場還沒開胡，包括今年新加坡大滿貫賽也以1:4吞敗。

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