經典賽Live》附加賽對手決定戰！台灣19歲先發徐翔聖對尼加拉瓜

賽前報導

〔體育中心/綜合報導〕經典賽資格賽台灣擊敗南非收下首勝，由於今天西班牙在午場比賽擊敗南非，台灣確定無緣以小組第一晉級，本場對尼加拉瓜一戰，將決定下週二攸關晉級之戰的對手是尼加拉瓜還是西班牙。

台灣今天派出旅日19歲小將徐翔聖先發，他在資格賽第一場對西班牙登板，主投1局僅用7顆球，送出1次三振，被打1支安打，讓對手擊出1次雙殺打，投出變相三上三下。

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台灣隊先發打序

1. 林佳緯 LF

2. 李宗賢 2B

3. 陳傑憲 DH

4. 張育成 SS

5. 吳念庭 3B

6. 陳文杰 CF

7. 王博玄 1B

8. 蔣少宏 C

9. 宋晟睿 RF

先發投手 徐翔聖

尼加拉瓜先發打序

1 芒提斯（Juan Montes）

2 雷頓（Steven Leyton）

3 道森（Chase Dawson）

4 米蘭達（Elian Miranda）

5 阿列古利亞（Benjamin Alegria）

6 雷優（Elian Rayo）

7 札馬拉（Freddy Zamora）

8 李維拉（Ronald Rivera）

9 孟多薩（Omar Mendoza）

先發投手 梅希亞（Dilmer Mejia）

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