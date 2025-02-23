晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽Live》附加賽對手決定戰！台灣19歲先發徐翔聖對尼加拉瓜

2025/02/23 17:00

賽前報導

〔體育中心/綜合報導〕經典賽資格賽台灣擊敗南非收下首勝，由於今天西班牙在午場比賽擊敗南非，台灣確定無緣以小組第一晉級，本場對尼加拉瓜一戰，將決定下週二攸關晉級之戰的對手是尼加拉瓜還是西班牙。

台灣今天派出旅日19歲小將徐翔聖先發，他在資格賽第一場對西班牙登板，主投1局僅用7顆球，送出1次三振，被打1支安打，讓對手擊出1次雙殺打，投出變相三上三下。

台灣隊先發打序

1. 林佳緯 LF
2. 李宗賢 2B
3. 陳傑憲 DH
4. 張育成 SS
5. 吳念庭 3B
6. 陳文杰 CF
7. 王博玄 1B
8. 蔣少宏 C
9. 宋晟睿 RF

先發投手 徐翔聖

尼加拉瓜先發打序

1 芒提斯（Juan Montes）
2 雷頓（Steven Leyton）
3 道森（Chase Dawson）
4 米蘭達（Elian Miranda）
5 阿列古利亞（Benjamin Alegria）
6 雷優（Elian Rayo）
7 札馬拉（Freddy Zamora）
8 李維拉（Ronald Rivera）
9 孟多薩（Omar Mendoza）

先發投手 梅希亞（Dilmer Mejia）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中