經典賽》台灣隊打線再變陣！林子偉輪休、陳傑憲指定打擊

陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕在確定必須打週二附加賽後，台灣隊今天迎戰尼加拉瓜隊，打線再次變動，昨腳部緊繃的陳傑憲無礙並再次先發，擔任指定打擊。

昨開轟的李宗賢重回先發打線並鎮守二壘，總教練曾豪駒透露，林子偉因昨天跑動較多，腳有些緊繃，今天安排輪休。

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尼加拉瓜先發打線則是稍早在該國國家隊IG已公布，和昨相比變動不大。

台灣隊先發打線：

1. 林佳緯 LF

2. 李宗賢 2B

3. 陳傑憲 DH

4. 張育成 SS

5. 吳念庭 3B

6. 陳文杰 CF

7. 王博玄 1B

8. 蔣少宏 C

9. 宋晟睿 CF

先發投手 徐翔聖

尼加拉瓜先發打序：

1 芒提斯（Juan Montes）

2 雷頓（Steven Leyton）

3 道森（Chase Dawson）

4 米蘭達（Elian Miranda）

5 阿列古利亞（Benjamin Alegria）

6 雷優（Elian Rayo）

7 札馬拉（Freddy Zamora）

8 李維拉（Ronald Rivera）

9 孟多薩（Omar Mendoza）

先發投手 梅希亞（Dilmer Mejia）

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