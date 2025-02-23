經典賽》台灣隊打線再變陣！林子偉輪休、陳傑憲指定打擊

陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕在確定必須打週二附加賽後，台灣隊今天迎戰尼加拉瓜隊，打線再次變動，昨腳部緊繃的陳傑憲無礙並再次先發，擔任指定打擊。
昨開轟的李宗賢重回先發打線並鎮守二壘，總教練曾豪駒透露，林子偉因昨天跑動較多，腳有些緊繃，今天安排輪休。
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尼加拉瓜先發打線則是稍早在該國國家隊IG已公布，和昨相比變動不大。
台灣隊先發打線：
1. 林佳緯 LF
2. 李宗賢 2B
3. 陳傑憲 DH
4. 張育成 SS
5. 吳念庭 3B
6. 陳文杰 CF
7. 王博玄 1B
8. 蔣少宏 C
9. 宋晟睿 CF
先發投手 徐翔聖
尼加拉瓜先發打序：
1 芒提斯（Juan Montes）
2 雷頓（Steven Leyton）
3 道森（Chase Dawson）
4 米蘭達（Elian Miranda）
5 阿列古利亞（Benjamin Alegria）
6 雷優（Elian Rayo）
7 札馬拉（Freddy Zamora）
8 李維拉（Ronald Rivera）
9 孟多薩（Omar Mendoza）
先發投手 梅希亞（Dilmer Mejia）