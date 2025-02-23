UBA》「你以後到底要不要打職業？」被當頭棒喝的喬納森飆28分率台藝收勝

臺藝喬納森帶腰傷上陣，攻下全場最高28分。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藝大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽第二日，靠喬納森找回手感、貢獻本季新高28分領軍之下，以77：63擊敗黎明學院，收下8強首勝。

台藝大昨在首戰不敵輔仁大學，喬納森雖拿下全隊最高12分，但23投僅4中，且2籃板、0助攻，總教練葛記豪表示，喬納森昨天太想要扛責任、流於個人單打，「他預賽最後階段遇到椎間盤突出的問題，過年後的4場友誼賽都沒有參加，跟我說與隊友之間有點生疏，但我說生疏不是理由，可以手感不佳，但不能沒有籃板、沒有助攻。」

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葛記豪指出，喬納森昨天的打法就像回到大一時期只會砍分的狀態，但球隊這四年就是希望培養他成為全面的球員，他肯定喬納森今天在分享球權上執行得更徹底，喬納森今繳全場最高28分、另有4助攻，不過也出現7失誤。

喬納森賽後透露，昨晚賽後被教練「爆嗆一波」，在被當頭棒喝後痛定思痛，今天提早1小時練球，賽前也集合球隊精神喊話，發揮領袖角色，「昨天一進會議室，教練就跟我說：『你以後到底要不要打職業？我看你今天這場比賽，你還是不要打球好了。』我也認可教練的話，如果我每一場都那樣打的話，是真的可以不用選秀了。」

雙親都是南非人的喬納森去年拿到中華民國護照，上月正式拿到身分證，能以本土球員身份投入選秀，他表示，雖然有選秀意願，但也想幫助台藝大打進4強，因此今年若沒進軍小巨蛋，不排除多留一年，「很多人都說不要為了進四強多留一年，但我真的很想進四強，所以現在還沒考慮好（是否選秀），就是一步一步來。」

台藝大今3人得分超過雙位數，飛尼克斯貢獻19分、10籃板，張翌鋒也有11分、8籃板演出，上屆新人王王威翔7分、10助攻。

臺藝王威翔單場送出10次助攻，包含第四節後段製造關鍵三分球。（大專體總提供）

臺藝總教練葛記豪。（大專體總提供）

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