UBA》被教練罵完反而笑著離開 台藝大上屆新人王王威翔透露原因

王威翔。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕上屆勇奪新人王的台灣藝大大二控衛王威翔，今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽面對黎明學院一戰，傳出本季最多10助攻，賽後更被主帥葛記豪大讚是「特別的球員」。

台灣藝大昨在8強首日以66：82不敵輔仁大學，吞下苦澀一敗，王威翔賽後與總教練葛記豪開會1個半小時檢討失利，葛記豪指出，每次與王威翔談話後，「他都是悶著頭進來，笑著離開」，認為子弟兵擁有喜歡競爭、挑戰的特質，是非常特別的球員。

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王威翔今雖然只得7分，但傳出本季新高10助攻，另有5籃板，葛記豪指出，由於自己也是控衛出身，對王威翔也比較嚴厲，「他今天喊戰術喊得很好，都能對症下藥，知道配球要配給誰。」

王威翔坦言，昨天與輔大一戰打得荒腔走板，賽後與教練花很多時間看影片檢討，而之所以被罵完能笑著離開，他說，「很感謝教練願意花那麼多時間教我、讓我學會如何控制節奏，從他身上學到很多。」

王威翔本季在預賽第二戰就因遭肘擊傷及眼窩，左眼角縫了14針，因此他期許自己能平安健康打完接下來的比賽。此外，身為HBL光復高中冠軍班底，對大場面不陌生的他，也希望能再度進軍小巨蛋，朝四強目標邁進。

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