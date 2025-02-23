晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》被教練罵完反而笑著離開 台藝大上屆新人王王威翔透露原因

2025/02/23 16:37

王威翔。（大專體總提供）王威翔。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕上屆勇奪新人王的台灣藝大大二控衛王威翔，今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽面對黎明學院一戰，傳出本季最多10助攻，賽後更被主帥葛記豪大讚是「特別的球員」。

台灣藝大昨在8強首日以66：82不敵輔仁大學，吞下苦澀一敗，王威翔賽後與總教練葛記豪開會1個半小時檢討失利，葛記豪指出，每次與王威翔談話後，「他都是悶著頭進來，笑著離開」，認為子弟兵擁有喜歡競爭、挑戰的特質，是非常特別的球員。

王威翔今雖然只得7分，但傳出本季新高10助攻，另有5籃板，葛記豪指出，由於自己也是控衛出身，對王威翔也比較嚴厲，「他今天喊戰術喊得很好，都能對症下藥，知道配球要配給誰。」

王威翔坦言，昨天與輔大一戰打得荒腔走板，賽後與教練花很多時間看影片檢討，而之所以被罵完能笑著離開，他說，「很感謝教練願意花那麼多時間教我、讓我學會如何控制節奏，從他身上學到很多。」

王威翔本季在預賽第二戰就因遭肘擊傷及眼窩，左眼角縫了14針，因此他期許自己能平安健康打完接下來的比賽。此外，身為HBL光復高中冠軍班底，對大場面不陌生的他，也希望能再度進軍小巨蛋，朝四強目標邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中